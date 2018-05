Fotis: "No podemos despreciar a nadie, sería un error gordísimo"

Quizá avisado por lo sucedido en encuentros anteriores o sabedor también de que los suyos no tiene más margen de error, Katsikaris sabe que no caben las relajaciones ni el exceso de confianza en el duelo de mañana. Es por ello que califica la contienda contra el Betis como "un partido trampa". "No podemos permitirnos especular en ninguna situación, sino salir fuerte desde el inicio y hacer bien las cosas que sabemos, luchando cada balón porque nos jugamos mucho y ellos prácticamente nada", señala, para puntualizar enseguida que los verdiblancos "tienen jugadores con orgullo y que están viendo por su futuro, gente que jugará sin presión. Tienen gente con talento y que te pueden hacer daño". En ese sentido el heleno cree que hacer "el scouting es mucho más complicado que contra otros rivales porque no sabemos lo que nos encontraremos". "Vamos a ir esperando la mejor versión de cada uno, es la mejor manera de afrontar este encuentro. Debemos ir con esa mentalidad", añadió. "El tema mental es importante porque no podemos despreciar a nadie, no tenemos ese derecho, y sería un error gravísimo y gordo? Espero que estemos bien preparados para esa lucha y hagamos el mejor baloncesto posible", concluyó.