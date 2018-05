El Echeyde busca un técnico y un portero para el próximo curso

El CN Acuasport Echeyde tendrá que cambiar varias piezas básicas. Tras una temporada en la que salvó la categoría de una manera muy ajustada (el Rubí desistió jugar la promoción) el cuadro santacrucero espera aprender de los errores para mejorar en el curso 2018/19 dentro de la División de Honor del waterpolo nacional. "Ha sido una temporada mala", señala sin tapujos su presidente David Rivas. "Aspirábamos a más, creíamos que habíamos hecho un equipo para estar prácticamente dentro del play off, pero la realidad nos puso en su sitio. Las pretensiones eran otras, pero se pagó la novatada, los malos fichajes, y que el entrenador no supo reconducir la situación; todo se unió. Cuando una cosa empieza mal, acaba mal, pero dentro de eso tuvimos la suerte de salvar la categoría", añadió el dirigente.

Después de ese análisis, el sendero correcto para el Echeyde comienza con la reestructuración de buena parte de su columna vertebral. Así, el técnico Fernando Curto no continuará. "Fue una solución de emergencia porque ya estaba dentro del club y tiramos de él. Aceptó el reto, pero ahora estamos buscando uno nuevo", comenta Rivas, que no cierra la puerta a un entrenador "peninsular" ni tampoco a "alguno de aquí, ya que los hay con título y con experiencia". "Uno de los factores a tener en cuenta es la económica, su disposición, y luego el perfil que queremos. No solo buscamos un entrenador, sino también alguien que sepa llevar un grupo heterogéneo como el que tenemos nosotros, con jugadores expertos y otros jóvenes que se ven aquí solos... Casi queremos un psicólogo", argumentó el dirigente.

La otra baja sensible, esta ya dentro del agua, será la del sempiterno Yuri Horta, el portero cubano que lo deja a los 40 años. "Decía que cada año le pasaba factura y cada vez le costaba más, por lo que lo principal es cubrir la portería con un buen recambio. Estamos hablando con algunos, pero todavía es muy temprano, ni siquiera ha acabado la Liga", apunta Rivas. "Espero que a 15 de junio ya tengamos el 80 por ciento de la plantilla cerrada", añade sobre un plantel en el que probablemente no haya extranjeros. "Con la experiencia del año pasado me parece que... Deberíamos estar muy seguros para traernos a alguno, además de que alguien de cierto nivel no nos lo podemos permitir", dice David. El motivo, evidentemente, el económico. "No podemos competir contra muchos otros equipos", señala a expensas de la continuidad de Automotor Canarias como patrocinador. "Tenemos una reunión en los próximos días para ver si pueden continuar el próximo año", apunta en su propósito de "al menos mantener" los 180.000 euros de presupuesto. "Con esa cantidad a veces debemos hacer milagros, pero podemos salir", añade. La pretemporada arrancará, al menos en la Piscina Acidalio Lorenzo, el 1 de septiembre.