Laura Naranjo, primera renovación del Dimurol Libby's

Comienza la cuenta atrás. El CV Fachadas Dimurol Libby's ya se encuentra preparando un nuevo curso en la máxima categoría e inicia la fase de renovaciones anunciando la continuidad de uno de los pilares de su columna vertebral, su capitana Laura Naranjo, quien cumplirá su quinta temporada vistiendo la camiseta blanquiazul.

Desde su vinculación al club tinerfeño en la campaña 2014/15 logrando el deseado ascenso a la Superliga Femenina y, posteriormente, tres temporadas en la élite de la mano del Dimurol Libby's, la jugadora abulense ha sido siempre pieza clave en las ideas de David Martín. Convirtiéndose en la líbero más destacada de la jornada hasta en siete ocasiones durante el último curso, Laura Naranjo logró ayudar a su equipo con 75% de acciones positivas en recepción, un 47% de ellas excelentes y un incalculable trabajo en defensa.

Unida al sentimiento blanquiazul y feliz por su renovación, la jugadora de la escuadra lagunera considera que "seguir en el equipo me produce una alegría tremenda. Que sigan contando conmigo significa que no lo estoy haciendo tan mal, así que me mantendré en el camino de superarme y ayudar en lo que sea necesario". Asimismo, Laura Naranjo dedica unas palabras a la que ya es su segunda familia: "Todos y cada uno de los que forman parte de este proyecto ya tienen un pedacito en mi corazón. Haris significa mucho para mí, presumo de equipo, porque además de voleibol desprendemos humildad, y aquí radica una de mis claves para ser feliz".

La líbero tiene muy claro sus intenciones, tanto personales como colectivas, para su nuevo año en la máxima categoría. "Estar entre los mejores y luchar cada temporada por los títulos que hay en juego ya es todo un éxito, mejorar lo conseguido será nuestra aspiración, además de hacer un buen papel en Europa si al final salimos a competir fuera del territorio nacional. Mi objetivo personal siempre es el mismo, aportar al equipo lo mejor de mí", puntualizó. Reflejo del trabajo y constancia de Laura Naranjo ha sido su convocatoria por la selección absoluta femenina. En ese sentido, la jugadora de 1,68 que actualmente se encuentra disputando la Golden European League, añade que "está siendo una experiencia muy enriquecedora, el nivel al que estamos expuestas es muy alto, y estoy tratando de utilizar todas las herramientas que me ofrecen para crecer como jugadora. Será un verano plagado de voleibol, que me servirá para llegar en plena forma al inicio de la pretemporada".