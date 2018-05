Etxeberria, a seguir cosechando méritos hasta final de curso

A Joseba Etxeberria le quedan dos encuentros al frente del CD Tenerife, al menos esta temporada. Los acontecimientos hacen pensar que en el club chicharrero no tienen previsto renovar al preparador vasco pero no es descartable que pueda producirse un giro en las intenciones de los responsables administrativos de la entidad insular.

Etxeberria reconoció el viernes que nadie de la institución que preside Miguel Concepción se ha dirigido a él para comunicarle si el deseo de sus superiores en el Tenerife es que continúe al frente del equipo la próxima temporada o si, por el contrario, está descartado para dirigir el próximo proyecto. Además, informó de que tampoco ha recibido propuestas de otros clubes.

El entrenador del CD Tenerife es plenamente consciente de que no está exclusivamente en sus manos prorrogar su contrato como técnico blanquiazul, por tanto su propósito, como ha indicado en varias ocasiones, es seguir haciendo méritos al frente de su equipo. Parece que las cinco jornadas en las que el representativo no logró ganar pesan más que la espectacular remontada del cuadro isleño que lideró desde que aterrizó en la Isla. Si sus hombres logran ganar los dos últimos partidos, la balanza se moverá a su favor, aunque no se sabe cuánto.