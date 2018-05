Fran Vázquez: "Ellos no se juegan nada, nosotros sí"

Todo o nada a 40 minutos en Sevilla. El Iberostar Tenerife se juega su presencia en los play off de la Liga Endesa en la pista del Real Betis. Aunque hay varias opciones, la más fácil es precisamente la más fácil: ganar. Un triunfo de los aurinegros los clasificaría directamente para las eliminatorias por el título independientemente de lo que hagan el resto de los equipos.

Katsikaris y sus hombres empezaron a preparar el compromiso ante los verdiblancos. Volverán a ejercitarse tanto este martes como este miércoles en el recinto de Los Majuelos, al mediodía, para viajar en la tarde de mañana a tierras andaluzas de cara al citado encuentro del jueves. La mañana de partido, los aurinegros, realizarán una última sesión de tiro en el escenario del encuentro.

El veterano Fran Vázquez, curtido en mil batallas tanto a nivel de club como con la selección española, se muestra confiado y optimista para la cita. El gallego valora las sensaciones del Iberostar en las últimas jornadas y habla de un último esfuerzo para estar entre las ocho mejores formaciones del campeonato.

"Estoy muy contento de haber sacado adelante el partido del sábado ante el Obradoiro porque supuso un pasito más en el camino a los play off. Lo malo fue que los resultados de los rivales no fueron a nuestro favor, pero tenemos que seguir luchando", comentó el interior canarista.

Fran Vázquez entiende que el jueves "dependemos de nosotros mismos, de cómo juguemos en Sevilla. Intentaremos traernos la victoria para casa y certificar ya que estamos en los play off".

Del rival, el pívot explicó que "el Betis ha vivido dos etapas. Al principio, aunque estaban muy abajo, tenían mucha temporada por delante. Ahora, ya no se juegan nada y lo malo es que ellos jugarán para ver dónde estarán el año que viene, que los vean otros equipos y así será díficil". "Nosotros tenemos que jugar nuestro partido, ser fuertes en defensa, pero no deja de ser un partido trampa. Ellos no se juegan nada, pero nosotros sí", manifestó.

Vázquez concluyó con una idea muy clara acerca de cómo encarar el decisivo partido de este jueves: "Lo primero es clasificarnos y luego ya veremos quién nos toca. Tenemos que intentar ganar y luchar como hemos hecho en todos los partidos".

Infantil

El infantil del Iberostar Canarias, subcampeón regional, acudirá al Campeonato de España, que se disputará en Marín del 10 al 16 de junio. El grupo de Fran Villar es el tercer filial que logra su billete para el Nacional después de que lo hicieran el júnior y el cadete.