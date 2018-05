La victoria del Unicaja alarga el suspense pero abre la quinta plaza

Con la victoria de ayer el Iberostar dio un paso casi definitivo en su lucha por el play off, pero todavía no definitivo a causa e la victoria in extremis del Unicaja contra el Andorra (87-86). Esa clasificación podría ser matemática hoy mismo en caso de que el Murcia caiga en la cancha de un Bilbao Basket ya descendido. De lo contrario, el cuadro lagunero tendría que ir a Sevila este jueves con una cierta obligación de vencer al colista Real Betis para no depender de otros resultados.

Pero si el Iberostar todavía debe esperar para festejar otro éxito, cn los resultados de ayer, y expensas de lo que suceda en el duelo de hoy entre el Estudiantes y el Gran Canaria, a los de Fotis Katsikaris se les abre la puerta para no conformarse con su actual octavo puesto. Y es que en caso que el Herbalife caiga en tierras madrileñas, los laguneros podrían optar incluso a la quinta plaza al término de la fase regular. Para ellos tendrían que ganar al Real Betis y esperar que el Andorra caiga en su cancha contra el Valencia, el Unicaja haga lo propio en Badalona contra un Joventut ya salvado, y el Granca sucumba en su feudo frente al Real Madrid, que bien podría llegar a esa cita de resaca tras ganar hoy la Euroliga. Eso provocaría un triple empate a 19 victorias entre los malagueños, el cuadro claretiano y el Iberostar del que saldrían beneficiados los laguneros, ya que en la liguilla entre ambos sumó tres triunfos, más que los otros dos contendientes.