Fotis Katsikaris se mostraba ayer satisfecho, pero solo a medias, por la victoria contra el Obradoiro. Un triunfo importante pero salpicado por varios errores de los suyos que a punto estuvieron de costare un disgusto al Iberostar. "Ha sido un partido duro físicamente, por la importancia y porque el Obradoiro es muy incómodo. Parecía que íbamos a sentenciar, pero ya habíamos visto que en varios encuentros han id muchos puntos abajo y como te despistes te remontan y te lo ganan. Fue un partido muy largo", señaló el máximo responsable del banquillo canarista. "Nuestro objetivo era ganar, hemos ganado y estamos muy contentos; toca seguir", dijo también como contrapunto y para resaltar lo que acaba teniendo realmente más peso.

No ocultó el técnico griego que los suyos "salieron muy mal, sobre todo en defensa, dejándoles que jugaran a placer los cinco primeros minutos, controlando el rebote, con siete en ataque en el primer cuarto...". "Luego hicimos un esfuerzo con los cambios, tratando de variar la dinámica del partido y logramos acabar el cuarto con un buen marcador. Ya en el segundo cuarto pusimos mucha intensidad y luchamos por cada balón, sufriendo en ataque porque no teníamos esa fluidez ni ese equilibrio, fallando muchos tiros debajo del aro...", fue la lectura del heleno de lo sucedido hasta el descanso, lamentándose de que "de nuevo ellos hicieron daño en el rebote ofensivo, lo que les permitió estar otra vez en el partido". Eso sí, el técnico canarista se congratuló de "haber encontrado a Ponitka, que ha dado un paso al frente en un partido así de sufrido".

Tampoco se mostró muy conforme el griego con la disposición de sus pupilos ante la ausencia de última hora Matt Thomas, como dejando entrever cierta relajación por la aja del máximo anotador del Obradoiro. "Habría con preguntárselo a los 12, no soy mago para saberlo. Lo hemos avisado cuando vimos que no iba a jugar, pero joder, somos mayores y sabemos a lo que jugamos. Si hay que explicar que no juega su mejor anotador y hay que mantener la misma mentalidad... No sé, mejor me callo...", expuso algo molesto. En ese sentido, Fotis no tuvo pelos en la lengua para reconocer que, a nivel individual, "fue el peor partido de Tobey con el equipo; atrás fue terrible porque le sacaron los rebotes de todos los colores. Teníamos un problema, pero gracias a Petit, que ha hecho un gran trabajo, junto con Petit, hemos controlado el marcador y estuvimos bien".

"No estoy esperando nada, solo descansar, ver los partidos. No sé lo que va a pasar. Solo sé que ganando el jueves estaremos seguro en play off", concluyó el coach griego del Iberostar.