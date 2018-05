Santa Cruz vuelve a disfrutar de la Binter NightRun

La tercera edición de la Binter NightRun coronó a Joel García e Irene Lorenzo en la distancia de 5 kilómetros; y Jonay González y Aroa Merino en la de 10 K. Pero más allá de la lucha del podio, la BNR resultó un éxito: éxito deportivo con la presencia de casi 3.000 atletas inscritos; éxito social al ser una carrera inclusiva con la presencia de 24 deportistas con discapacidad; éxito ciudadano por la presencia de miles de espectadores siguiendo la carrera a lo largo del trazado; éxito organizativo porque los cambios propiciados por las obras en la Plaza de España supusieron que todos los participantes disfrutaran de correr por el túnel de la Avenida de Anaga, algo que ya es una de las marcas de identidad de la carrera nocturna de la capital; y una fiesta en general propiciada por todo ese ambiente y amplificada por los diferentes grupos de animación previstos por la organización. La zona baja de Santa Cruz fue una mezcla de colores, sonidos y sonrisas, muchas sonrisas.

A las 20:55 horas se dio la salida a una carrera inclusiva que nace en 2018 con vocación de continuidad. 24 deportistas con diferentes discapacidades se llevaron la ovación del resto de participantes y afrontaron un recorrido que como principal dificultad presenta la rampa de la Avenida de Buenos Aires desde su inicio hasta el túnel de El Corte Inglés. Fueron los pioneros del denominado Deportistas con discapacidad-Trofeo CaixaBank, que vio en el podio a Ayoze Sánchez, José Antonio Cabrera y Gilberto Torres, aunque todos ellos pueden recibir el calificativo de campeones.

Cinco minutos más tarde, la marea verde se puso en marcha. Los 5K son la distancia más asequible y en ella tomaron la salida casi 1.800 atletas. Aunque la gran mayoría se tomó la carrera para disfrutar, los y las galgos afrontaron la prueba a por todas. A casi tres minutos por kilómetro, en un cuarto de hora, los primeros clasificados aparecieron por la zona de meta. Joel García alzó los brazos como campeón al dejar a sus rivales en el último kilómetro (15:40). La segunda y tercera plaza fue tan disputada que Hugo Rodríguez y Jairo Paule Martín llegaron con el mismo tiempo (15:47). En féminas, Irene Lorenzo (18:45), Paula Martín (18:53) y Susana Prieto (19:04) fueron las integrantes del podio.

Las pulsaciones volvieron a subir con la prueba de 10 Kilómetros, en la que este año, como novedad, también había un apartado especial para las empresas con equipos formados por tres integrantes que tenían una clasificación exclusiva para ellos. El recorrido a cubrir contemplaba dos vueltas al trazado que habían cubierto previamente los del 5K. O sea, dos veces pasaron por el túnel y se impregnaron del ambiente en ese punto estrátegico de la carrera.

Desde el inicio, la lucha quedó en manos de tres hombres: Jonay González, Fran Galindo y Agoney Díaz, aunque éste se descolgó un poco a falta de unos 4 kilómetros de meta. La victoria se la jugaron al esprint y ahí salió victorioso Jonay por delante del fondista grancanario (31:15 por 31:17). El otro Bikila, Agoney, firmó el tercer puesto (31:39).

En féminas, dominio incontestable de Aroa Merino. La lanzaroteña no tuvo rival en las calles de Santa Cruz (34:31). Sonia Prieto fue segunda (38:32), pero lo que es más importante, fue una pieza básica para que su equipo Sacrifice is the secret, lograra el triunfo con una formación en la que figuraban también Pablo Ojea y Nacho Martín. La tercera plaza correspondió a Ana Begoña González, que acreditó en meta 42:20.