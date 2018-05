El penúltimo esfuerzo

Al menos un esfuerzo más. Eso es lo que debe hacer esta tarde el Iberostar Tenerife en su propósito de acabar la fase regular entre los ocho primeros por segunda campaña consecutiva. El Monbus Obradoiro será en esta ocasión el encargado de testear el nivel de entrega de los canaristas. Con los antecedentes de las últimas semanas encima de la mesa, los aurinegros ya saben lo que deben hacer (y lo que no) para repetir presencia entre los que pugnarán por el título. Así, los de Fotis Katsikaris están obligados a huir de la imagen ofrecida en su última salida contra el Estudiantes, donde permitieron que su rival atacara a su antojo. El espejo donde reflejarse hoy es el del duelo contra el Gran Canaria y, especialmente, el que dejó la contienda disputada hace solo seis días contra el FC Barcelona.

Ese Iberostar, el que suele aparecer en las grandes citas, es el que tiene que verse de nuevo hoy, independientemente de si el rival de turno llega a este encuentro sin prácticamente nada en juego. Salvados hace semana de la quema, los de Moncho Fernández apuran sus opciones de acabar en la undécima plaza y lograr así billete para la fase previa de la próxima Basketball Champions League. Un objetivo que al no ser a vida o muerte convierte al santiagués en un conjunto aún más peligroso. El descaro en la dirección de Pepe Pozas y el exaurinegro Albert Sabat, la presencia interior del gigante Artem Pustovyi, la versatilidad de Nemanja Radovic, y sobre todo la aportación exterior de hombres como Ben Simons, Alberto Corbacho y Matt Thomas obligarán a un esfuerzo extra por parte de los laguneros.

Aún así, con ese punto añadido de motivación por alcanzar un premio mayor (jugar play off) y con un equilibrio similar que el exhibido frente al Barça, al Iberostar debería darle para sumar su decimooctavo triunfo de la temporada. Ha reconocido Katsikaris que llegan los suyos a este epílogo en la situación deseada, dependiendo de sí mismos y sin distinguir entre rivales grandes y pequeños. Ahora son los jugadores los que deben demostrarlo en la cancha. Alejado cualquier síntoma de displicencia y agarrado a la motivación que insufla el ganar a un grande, el conjunto canarista parece destinado -sin olvidar el minimizar el daño que pudiera generar Pustovyi en los dos aros- a atar en corto a la línea exterior obradoirista. Y es que los gallegos lanzan casi 27 triples por encuentro (36 en la última jornada) una faceta en la que especialmente destaca Matt Thomas (siete lanzamientos en los cuatro últimos partidos), más aún con la baja en este tramo final de Eimantas Bendzius, que viaja con su compañeros pero al que su técnico seguramente no fuerce más de lo debido. Un buen cerco a estos peligros allanaría para los canaristas el camino de la victoria y, de paso, el de los play off, que quizá en ese momento, alrededor de las 21:45 horas, ya sean una realidad matemática para los isleños.