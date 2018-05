Etxeberria, ajeno a especulaciones

La extraña situación del entrenador del Tenerife, que ya se sabe más fuera que dentro del proyecto parar la próxima temporada, había alimentado la expectación ante su comparecencia de ayer ante la prensa. Con el propósito de mantenerse ajeno a las especulaciones y las suspicacias, Joseba Etxeberria respondió con naturalidad a las insistentes preguntas sobre su futuro. "No pienso en hipótesis", replicó. "Si el club quiere contar conmigo, les escucharé; y si no, seguiré mi camino", sentenció.

Ante la cita de hoy, comentó que "es un partido bonito entre dos muy buenos equipos". "Ellos afrontan el encuentro con necesidad y nosotros, con la misma ambición de siempre; será complicado ganar porque el rival está diseñado para estar arriba y ahí están", apuntó. "La situación del Sporting es un aliciente más y nosotros, que jugamos en nuestro estadio, queremos volver a saborear una victoria. Estamos con ganas", completó.

Según dijo, el equipo está "deseoso de revertir la situación de las últimas semanas". "Veremos un partido muy disputado", reiteró. Con respecto a la alineación, manifestó que "es probable que haya cambios" respecto al diseño de la semana pasada. "Siempre pensando en el beneficio del equipo y analizando la situación que nos vamos a encontrar con el rival que tenemos enfrente", matizó.

La relación con el club

Sobre su reunión de esta semana -en público- con Alfonso Serrano, reseñó que "fue una más". "Entiendo que se hable un poco de mi futuro y entiendo todas las opiniones. Yo entiendo que haya gente que diga: ¿cómo le van a ofrecer la renovación si lleva cinco partidos sin ganar? Eso, lo entiendo. Pero también habrá quien diga: ¿cómo no le renovan si ha ganado la mitad de los partidos que ha jugado? Pero el fútbol es así. Yo me quedo con que he venido a hacer un trabajo y tengo la sensación de que se me valora", sugirió.

"Salen informaciones en la prensa y a veces parece que estás cerca, otras que estás lejos... Esto es fútbol y tiene mucha repercusión este deporte, sobre todo clubes como el Tenerife, pero no quiero desgastarme", finalizó. En este sentido, explicó que desviarse del partido de esta tarde haría "todavía más difícil" sacar los tres puntos.

Durante su intervención ante los medios, se le preguntó por la portería y por posibles rotaciones en esta demarcación. "Desde el principio me decanté por Dani, pero tanto Carlos como Ángel son grandes porteros. Sacaré el equipo que yo creo que más posibilidades para ganar cada partido", indicó.