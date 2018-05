La Peña San Benito, molesta por limitarse su percusión

La Peña San Benito no anda muy satisfecha por las limitaciones a las que en ocasiones se ve sometido este grupo durante los encuentros del CB Canarias. Así, este colectivo, así como el Frente Los Pollos Amarillos vio el pasado domingo como el responsable de seguridad de la Policía Nacional en el Santiago Martín limitó a seis los instrumentos de percusión que podían emplearse en el recinto. Como protesta, la Peña San Benito decidió no tocar estos tambores durante los cinco primeros minutos del duelo ante el FC Barcelona. "Fue una medida para visualizar el tema. Algunas personas no lo entendieron, pero luego se les explicó. Se nos están imponiendo cosas en todos los partidos", señaló Jorge García, presidente de la peña, en el portal Superbasket Canarias. "Parece que todo esto se recoge en la Ley del Deporte, pero hemos seguido otros partidos de la Liga en estas últimas jornadas y en todas las canchas hay un montón de banderas y demás elementos de animación. Aquí, el delegado de seguridad parece estar aplicando dicha ley a rajatabla, sin ningún tipo de flexibilidad. De momento sólo podemos utilizar la bandera grande y los cuatro instrumentos, nada más", añadió la misma fuente.