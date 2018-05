Bryan: "Me debo al club pero iré con Honduras si me llama"

El internacional Bryan Acosta admitió ayer que hay opciones de que tenga que abandonar la disciplina blanquiazul antes de que acabe esta temporada. "Me debo al club pero, si me llaman de la selección, me iré", indicó el hondureño. En sus declaraciones en sala de prensa, dejó claro que no reniega de la opción de jugar con su país.

El mediocampista no ha logrado cumplir ninguna de las dos prioridades que se fijó para este curso: ascender con el representativo a Primera División y jugar el Mundial de Rusia. Así pues, se centrará en acabar esta campaña de la mejor manera posible. Un primer paso sería ganar al Sporting. Con Honduras, podría irse para jugar algún amistoso. "No está claro aún", sugirió el profesional centroamericano.