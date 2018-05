Bassas espera que su equipo sea más regular en este tramo definitivo

Ferran Bassas no quiere detenerse demasiado en saborear el triunfo del domingo ante el FC Barcelona Lassa. Sin dejar de reconocer la relevancia de ese éxito del Iberostar Tenerife, ayer reveló que ya piensa en el choque ante el Obradoiro. Un duelo que de ganarlo, su equipo casi sellaría su presencia en la fase final del campeonato.

El base aurinegro aseguró que el conjunto lagunero "está con confianza, con ganas de seguir ganando y de llegar a bien de forma a los play off", lo cual considera que "pasa por ganar los dos partidos que quedan". No se fía, ni mucho menos, el jugador barcelonés del próximo adversario, el Obradoiro, que visita el Santiago Martín este sábado (19:00 horas), pese a que ya no lucha por un objetivo concreto, después de haber confirmado la permanencia. "No hay que pensar en ello pero tenemos que estar concentrados porque en esta liga todos los rivales son difíciles y peligrosos, tanto en casa como fuera ", declaró al respecto.

Acerca del cuadro gallego, Bassas manifestó que "es un equipo muy sólido, con muchos jugadores capaces de aportar", aunque reconoce que Matt Thomas "es su referencia y tiene muchos puntos en sus manos". Al mismo tiemo, elogia al entrenador de los compostelanos Moncho Fernández, del que dice que "tiene muy clara su filosofía" y la cual "entiende muy bien sus jugadores". Motivos estos por los que, para el uno del Iberostar Tenerife, les espera "un partido duro", en el que "habrá que estar atentos a todo".

Bassas no cree que el hecho de que esta temporada el Iberostar haya rendido mejor ante los equipos grandes sea una cuestión de motivación. "El problema es que hemos sido un pelín irregulares y es cierto que hemos tenido partidos buenos y otros no tan buenos y lo que debemos conseguir es ser más consistentes y matar los partidos, no tener en un mismo partido momentos de ir ganando de 15 y luego perder esa ventaja", indicó.