Las instalaciones del Centro Insular de Atletismo de Tenerife, en Tíncer, acogieron el fin de semana la primera edición del Campeonato de Canarias sub 16 y sub 18 por clubes. El ADAL Lanzarote logró el título regional en categoría sub 16 con un total de 125 puntos. La segunda plaza y subcampeonato regional fue para el Milla Chicharrera, con 118 puntos. Tercero fue el CEA Tenerife 1984.