La cúpula canarista se reune con Imbroba, aspirante a presidir la ACB

El proceso electoral de la ACB llega a Canarias. En el tramo final para la elección de un nuevo presidente para la Asociación de Clubes de Baloncesto, Tenerife y Gran Canaria recibirán mañana la visita de Javier Imbroda, otrora seleccionador nacional masculino y en la actualidad uno de los tres candidatos a suceder a Francisco Roca. Los otros dos aspirantes son Juan Francisco García, presidente del CB Estudiantes en varias etapas, y Miguel Ángel Juane, exjugador profesional que llegó incluso a ser internacional. El que consiga 14 de los 18 votos de la asamblea, que tendrá lugar el próximo martes, será quien se lleve el gato al agua. Estos tres candidatos fueron elegidos por la comisión delegada de la patronal del baloncesto nacional, una decisión en la que se descartó a Joaquín Costa, expresidente y exentrenador del Granca, que no conseguía pasar el último corte a pesar de contar con el apoyo de la entidad claretiana en esa votación tras una decisión que estuvo muy ajustada.

Así, Imbroda, situado en un lugar preferente en esta carrera por la presidencia, tiene previsto reunirse mañana en la Isla con Enrique Moreno, máximo mandatario del CB Gran Canaria, antes de trasladarse a Tenerife, donde ha programado un almuerzo con la cúpula del CB Canarias, con su presidente Félix Hernández a la cabeza. Tanto el máximo mandatario del cuadro lagunero como su homólogo claretiano ya han mantenido sendos encuentros con los otros dos aspirantes. El de mañana, por lo tanto, les servirá para tomar una decisión final. El exseleccionador nacional, que recientemente ha superado un cáncer de próstata y que en los últimos años se ha dedicado al coaching empresarial, considera que el baloncesto nacional vive actualmente una situación delicada, "que se viene arrastrando desde tiempo atrás". Receta "unidad" para afrontar estos problemas, poniendo como ejemplo el conflicto de intereses generado con la Euroliga.

Al margen de sus ocupaciones directas en la ACB, Félix Hernández se mostraba el domingo muy satisfecho por la victoria de su equipo ante el FC Barcelona. "Este triunfo nos fortalece en el octavo lugar, e incluso es mejor por la imagen que se ha ofrecido", señalaba el rector canarista, que enseguida puso los pies en la tierra ante la hipotética clasificación para el play off. "Por merecimiento estamos arriba en la clasificación, pero no por presupuesto porque seguimos siendo los quintos o sextos por la cola. Hay que recordar que el Betis y el Bilbao van a descender teniendo más presupuesto que nosotros y bastante historia, e incluso el Bilbao estaba disputando no hace mucho una final de la ACB. Hay que tener los pies en el suelo y valorar donde estamos. Debemos quedarnos con que estamos en la ACB y todo lo demás que venga ya es un premio", argumentó el directivo aurinegro, que advertía del peligro del partido del sábado. "Ganar ese encuentro debería bastar, pero el Obradoiro vendrá con la posibilidad de ser décimo o undécimo, lo que le permitiría jugar en Europa. Ellos no vendrán a pasar el tiempo, sino que lo harán con un objetivo claro para el que tienen opciones. Será un partido muy importante y necesitamos que haya otra gran entrada", expuso.