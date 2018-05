El Iberostar casi ataría su plaza de 'play off' con un triunfo más

El Iberostar Tenerife dio un gran paso ayer hacia su objetivo. A falta de dos jornadas para la conclusión de la fase regular de la Liga Endesa, el equipo aurinegro debería ganar al menos uno de esos dos encuentros que le restan para reducir al mínimo el riesgo de quedarse fuera de los puestos de play off. Porque si el conjunto de Katsikaris sumara un triunfo ante Obradoiro, este sábado en el Santiago Martín, o a domicilio ante el Real Betis el siguiente fin de semana, solo una combinación posible daría al traste con las pretensiones de los isleños.

Por tanto, el cuadro canarista debería evitar un triple empate con Andorra y UCAM Murcia a 18 victorias, ya que esa sería la única manera de quedarse fuera del play off. Aún perdiendo sus dos encuentros, el Iberostar Tenerife seguiría teniendo opciones pero ya dependería de que UCAM Murcia y Fuenlabrada no ganaran sus dos partidos. Con todo, el representativo aún puede alcanzar la quinta posición. Para ello, debería vencer en las dos últimas jornadas, que Herbalife Gran Canaria y Andorra lo perdieran todo y que el Unicaja no ganara más de uno de sus encuentros por disputar.