El Tenerife B se juega el título y el juvenil recibe al Rayo en la Copa del Rey

A partir de las 12:00 horas de hoy, el CD Tenerife B visitará al Atlético Unión Güímar, con el firme propósito de finalizar en primera posición la temporada regular, en el Grupo XII de la Tercera División. Con el play off de ascenso a Segunda División B asegurado desde hace varias jornadas, el equipo de Leandro Cabrera, Mazinho, buscará confirmar esa privilegiada posición en su visita a Tasagaya. Un resultado positivo (victoria o empate), independientemente del marcador cosechado por el segundo clasificado (CD Mensajero) en su encuentro, también a domicilio, ante el CF Panadería Pulido San Mateo, supondría para el filial blanquiazul proclamarse campeón.

También este mediodía (12:00 horas), pero en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, se celebrará el encuentro de ida de los octavos de final del Campeonato de España Juvenil / Copa de SM El Rey, entre el CD Tenerife y el Rayo Vallecano. El equipo blanquiazul, que dirige Cristo Marrero, afronta, repleto de ilusión, tras su buen papel en la Copa de Campeones, una nueva participación en la Copa.

El Rayo Vallecano se presentará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez después de concluir la competición regular, en el Grupo V de la División de Honor de la categoría, en una también meritoria segunda posición, con dos puntos menos que el Club Atlético de Madrid. El balance rayista fue de 24 triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Joseba Etxeberria declaró tras el choque de ayer que el Tenerife "lo intentó hasta el final" para imponerse a un Reus, según el técnico vasco, "bien ordendados". El preparador blanquiazul señaló que los suyos trataron de buscar "circular bien" pero no estuvieron muy fluidos y encima les "costó crear peligro".

"Hemos intentado ser intensos. Sabíamos que el Reus en casa es muy fuerte y se comentó que los números de casa eran de equipo fuerte. Aún así, intentamos contrarrestarlos y cuando hicimos el empate insistimos intentando, con los cambios, tener más gente cerca del área pero es verdad que el Reus hizo méritos y estuvieron muy sólidarios en tareas defensivas", manifestó el entrenador del Tenerife.

Acerca del cambio de dibujo de ayer, con el que solo utilizó a un mediocentro, dijo que "la idea era cambiar el dibujo para hacer del Reus un equipo más largo, empezar a atacar por dentro y acabar por fuera". Apuntó que "en once contra once, se llgó a tres cuartos de campo holgadamente pero ahí faltó ese últimos pase, no hubo precisión en los centros ni determinación en el remate". A continuación reconoció que su equipo fue a Reus "a ganar, sabiendo que era difícil". "En unas cosas erstuvimos bien y en otras estuvimos imprecisos", completó. Etxeberria opina que sus hombres estuvieron "bloqueados por esas ganas de vencer" e insistió en que con la expulsión, "no se consiguió la fluidez y faltó esa última acción a la hora de centrar y de definir".

El entrenador guipuzcoano fue cuestionado hacerca de su posible renovación por el Tenerife y comentó que "es verdad que había un vínculo con el Athletic pero que no iba a ser impedimento" y tras romper ese lazo con el club bilbaíno, ahora quiere "esperar a ver cómo suceden las cosas y dispuesto a escuchar". Y no quiso añadir nada más acerca de su futuro, que con estos malos resultados encadenados por el Tenerife es ahora más incierto que nunca.

Eso sí, informó de que "al margen de eso, hay que seguir con el guión previsto, recuperarse de este esfuerzo y pensar en el Sporting, un partido que será bonito e intenso" y en el que quiere que se vea a "un buen Tenerife". Solo le preocupa eso, asegura: "Estoy centrado en mi trabajo, en sacar provecho al equipo y así voy a seguir trabajando y no me desgasto más allá". Por último, volvió a decir que no bajarán los brazos: "Queremos dar nuestra mejor versión y acabar con buen sabor de boca esta temporada".