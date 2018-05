Tercera División | El Tenerife B se alza con el título

El primer filial del Tenerife se alzó con el título de liga en el grupo canario de Tercera División (XII), tras su victoria en el campo de Tasagaya ante el Atlético Unión Güímar, mientras que el puesto de descenso que aún faltaba por decidir se lo apuntó el Estrella CF, que perdía en casa ante el Ibarra, y no alcanzó al Unión Puerto, el otro candidato a dejar la categoría.

Tras cuarenta y dos jornadas, el Tenerife se proclamaba campeón acumulando media vuelta en el primer puesto, aunque no de manera consecutiva, y anunciando su candidatura a la fase de ascenso a la división de bronce, una categoría que no visita, como filial, desde hace nueve años, cuando accediera tras su primer título de liga en tercera y el descenso administrativo de la UD Fuerteventura, temporada, 2008-09.

El subcampeonato lo obtiene el Mensajero con premio doble, pues además disputará la próxima edición de la Copa del Rey al no poderlo hacer el campeón por su filialidad. Los palmeros llegaron con opciones de título a la última jornada, tras sus once primeros puesto en el campeonato, pero no dependían de sí mismos.

Tercero se clasifica el San Fernando, once jornadas en el primer puesto durante toda la liga, que goleaba al ya descendido Los Llanos de Aridane, y metía a su delantero, Aday López, con veintinueve goles, máximo realizador del grupo canario, superando en dos a Yeray Pérez ?El Arrugago?, y en seis a Dani López, también jugador del Mensajero.

Y cuarto clasificado se mete el Lanzarote, puesto que ya tenía desde la jornada anterior, y equipo que no pisó el primer puesto durante la liga regular, siendo dos jornadas tercer clasificado. En la quinta plaza aparece el Ibarra, a dos puntos del cuarto, pese a partir con el objetivo de estar entre los mejores, y sexto el tercer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas.

Sexto fue el Santa Úrsula tras una brillante campaña y con la mirada puesta, hasta las últimas citas, de alcanzar el privilegio de la zona noble, le sigue el Villa de Santa Brígida, otro de los equipos con vitola de candidato que se quedó en una temporada irregular, y Las Zocas, y Unión Sur Yaiza, conjunto que estuvo cuatro jornadas entre los mejores.

Undécimo aparece el Tenisca, con una irregular campaña, declaraciones cruzadas entre técnicos y directivos, sobre todo cuando se estuvo bordeando el descenso, duodécimo quedó el San Mateo, y en el puesto trece al Marino, que normalizó su campeonato tras muchas dudas, mientras el Atlético Unión de Güímar finaliza en el puesto catorce, y una plaza por debajo, el Buzanada.

El Cotillo y el Unión Puerto salvaron la categoría en las últimas jornadas, para mantener el fútbol de categoría nacional en Maxorata, mientras que el Vera, tras ocho campañas consecutivas, cae a la división provincial.

El Estrella de Sardina del Sur debía ganar, y esperar una derrota del Unión Puerto, el otro equipo implicado en el descenso, sin embargo, pese a no puntuar en Las Zocas el conjunto majorero, los de Echedey Ruano no sumaron los puntos en juego, cayendo en casa y despidiendo la categoría nacional tras sus últimas dos apariciones consecutivas.

Mención aparte merecen Los Llanos de Aridane y Haría, dos equipos que pusieron patas arriba los despachos para competir en la categoría, y que se marchan de ella con más pena que gloria.

Y ridículo también para el Comité Canario de Disciplina Deportiva, que permitió la participación de ambos, y que terminada la liga, aún no ha tomado una decisión sobre el asunto.