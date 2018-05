El Marino remonta y cierra la temporada con victoria

El Antonio Domínguez cerró la temporada 17-18 con victoria. El Marino impuso su ley ante Las Palmas C. En un partido cargado de constantes intercambios de golpes, fue factor clave el tanto anotado por Nami en los instantes finales de partido.

Los primeros 45 minutos transcurrieron de manera frenética. Ambos conjuntos no especularon y saltaron al verde con la firme intención de adjudicarse los tres puntos. Los locales fueron los primeros en aproximarse en el minuto 14. Aunque Yassine no pudo superar a Nico, pese a tenerlo todo a favor.

Quien no fallaría sería el filial de la Unión Deportiva. Corría el minuto 18, cuando Alejo recogió un balón largo desde la defensa. El atacante ganó en velocidad a sus marcadores y se plantó solo ante el meta David, al que superó para inaugurar el electrónico.

Pocos minutos más tarde llegaría la réplica tinerfeña. Hamed recibió el cuero en el interior del área y, tras darse rápidamente la vuelta, puso las tablas de fuerte tiro cruzado.

Pasaba el tiempo y el ritmo no bajaba. Fue entonces cuando Las Palmas C volvía a dar otro zarpazo en el luminoso. En el minuto 43, Alejo sacó una falta de manera magistral. Ésta la recibió Perera, quien filtró un pase para Dani. El atacante recibió y no perdonó. Volviendo a poner por delante a los suyos. Poco le duraría la alegría al cuadro grancanario; ya que a la jugada siguiente llegaría el empate del Marino. Zeben robo el esférico en la línea media y, sin pensárselo, lanzó un zapatazo que se terminó en gol.