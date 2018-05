Los jugadores lamentan que el resultado "se queda demasiado corto"

Juan Villar y Luis Pérez analizaron después del encuentro el punto sumado por el equipo tinerfeño. Ambos jugadores coinciden en señalar que el resultado se queda corto para seguir avanzando. La plantilla blanquiazul se centra en finalizar con buenas sensaciones en los tres encuentros que restan de la liga regular.

Juan Villar. "El punto no nos vale. Sabíamos que teníamos que ganar y sumar de tres. Teníamos mucha desventaja con nuestros rivales y este resultado no nos sirve para alcanzar el objetivo. Nos ha faltado mucho, porque no hemos tenido muchas ocasiones. Cierto es que ellos estuvieron muy bien en la parcela defensiva, pero pudimos dar más. Quedan cosas por mejorar. Esto ha sido un palo. Ahora se complica todo un poco más. Aunque es cierto que mientras existan posibilidades vamos a pelear, pero hay que ser realistas... Vamos a intentar acabar el año con buenas sensaciones. Desde marzo del año pasado no terminaba un partido completo... Nunca me había pasado lo de esta temporada, en cuanto a lesiones se refiere. Ha sido una lástima. Sin embargo, me quedo con que me restan dos años de contrato y estoy seguro de que en ese período conseguiremos el objetivo".

Luis Pérez. "Está claro que nos fastidia porque queríamos sumar de tres... Ha llovido mucho durante el partido y eso ha dificultado un poco las cosas, pero tampoco podemos poner excusas ahora. Veníamos de una racha muy positiva y ahora nos ha tocado la mala. Es una lástima que no hayamos podido ganar. Nos tenemos que quedar con que el equipo ha dado la cara en todos los partidos. Estoy contento por sumar todos los minutos que el míster crea oportuno. Yo siempre intento dar lo mejor de mí sobre el terreno de juego. Tengo que decir que siento como un tinerfeño más".