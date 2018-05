Duro examen antes de la nota final

El Iberostar Tenerife ha dejado de ser desde hace algunas temporadas el equipo provinciano que se conforma con no salir apalizado de un enfrentamiento contra un equipo del potencial del FC Barcelona. A base de buenos resultados y de demostrar año tras año su crecimiento como entidad, el cuadro insular ha dejado atrás sus complejos de equipo pequeño y se ha ganado el respeto de todos los equipos que militan en la élite nacional. Es por ello que el duelo de esta tarde debe ser considerado por los hombres de Katsikaris simplemente como un partido más en el que poder sumar una victoria que les acerque a su objetivo, que no es otro que acabar la fase regular del campeonato entre los ocho primeros clasificados y poder así disputar los play off por el título.

Todo ello, claro está, sin olvidarse de que esta vez tendrán enfrente a un potente rival, que llegará a la Isla con una racha de resultados imponente. Solo Unicaja y Estudiantes, el último verdugo del Iberostar Tenerife, han sido capaces de derrotar al cuadro catalán desde el regreso de Svetislav Pesic al banquillo blaugrana, hace 12 jornadas. El técnico serbio ha conseguido sacar a su actual equipo de la depresión con la que comenzó el campeonato, dotándole de una solidez defensiva que antes brillaba por su ausencia. Además, ha recuperado la mejor versión de jugadores de gran peso en su escuadra, como es en el caso de Ante Tomic.

El pívot del FC Barcelona Lassa ha venido siendo el jugador más destacado de su equipo en la última docena de partidos. En ellos, el jugador croata ha tenido una media de14,1 puntos, 6,6 rebotes y 22,2 de valoración. Esos números contrastan con los que firmó en las primeras 16 jornadas, antes de la llega de Pesic al banquillo, en la que conseguía 6,7 puntos, 4,6 rebotes y 10,2 puntos de valoración. Será el balcánico, por tanto, uno de los jugadores a vigilar más de cerca por los aurinegros. Eso sí, el Barça es mucho más que un jugador, ya que posee una plantilla con gente de la gran calidad y algunos en momentos especialmente dulces como también Thomas Heurtel.

Katsikaris es plenamente consciente del potencial contra el que tendrá que pelear su equipo esta tarde. Pero confía en que los suyos jueguen con la confianza y la concentración necesarias para así disponer de opciones serias de batir al FC Barcelona. El técnico griego aseguró el viernes que Tim Abromaitis jugará a pesar de sus molestias físicas, una grata noticia para los isleños, ya que el norteamericano es un gran contribuyente del Iberostar Tenerife en el rebote.

Esta faceta del juego es en la que falló el conjunto lagunero el pasado domingo y que tuvo mucha culpa en su derrota ante el Estudiantes. Por eso el preparador heleno ha pedido a sus jugadores máxima atención en el capítulo de los rechaces, así como en la utilización de las faltas, ya que el Barcelona es el que peor porcentaje de tiros libres tiene de todo el campeaonto.