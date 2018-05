De capa caída

El Tenerife no levanta cabeza. Con el partido de ayer en Reus, ya son cinco los que suma sin conocer la victoria. Es como si el equipo de Etxeberria se hubiese contagiado del desánimo que han producido sus propios malos resultados y se hubiera dejado ir, sin remedio, evaporándose como el azucarillo en el café y sin dejar apenas rastro del equipo competitivo y sólido que llegó a ser algún día.

La imagen de estas dos últimas semanas -ayer ante uno menos durante más de una hora- roza lo inaceptable. Sin tensión competitiva ni el deseo de aplicarse como debería, el representativo tan solo transmite desgana. Y lo peor no es solo la imagen que produce; es que todavía quedan tres suplicios más. De paso, la reputación de Etxeberria se va minando y hasta corre serio riesgo su renovación, que mucho dependerá de que sepa capaz de interrumpir este viaje hacia ninguna parte que ayer en Reus conoció otro capítulo triste.

Consciente de que él sí se juega mucho, el técnico vasco optó por un once compuesto por futbolistas voraces de protagonismo. Como Jorge Sáenz o Malbasic, que recuperaron su sitio entre los elegidos. Eso sí, sofocó la baja de Bryan Acosta (por sanción) con un sistema que tenía ganas de ver. Ubicó a un solo pivote defensivo, demarcación para la que escogió a Alberto; y jugó con Milla y Juan Carlos por delante. El coruñés se había ganado un sitio entre los elegidos tras su efervescente aparición ante el Almería, así que en Reus jugó desde el principio. En todo caso, el experimento no salió bien y dejó la impresión de estar poco trabajado.

Ya el nacimiento de la contienda enseñó a dos equipos distintos. Aunque clasificados en posición semejante, los de Reus y Tenerife eran un par de estados de ánimos absolutamente contrapuestos. Emergente el de los catalanes, recién abrochada su permanencia, objetivo para el que fue concebido su proyecto; y decadente el de los blanquiazules, que van cada día a menos.

El Tenerife empezó con aparente fuerza pero se fue apagando. La gasolina le duró apenas unos minutos hasta que el Reus, tan intenso como ordenado, se hizo con la manija de la contienda. Mientras el envite duró once para once, fueron los anfitriones netamente superiores. Tanto es así que por momentos desarbolaron a los isleños. Y por todas las vías. Fruto del asedio catalán, llegó pronto el 1-0. Le dejaron hacer a Yoda, que entró como Pedro por su casa; pero fue Miramón quien obró un golazo. El partido no había hecho sino comenzar y ya estaban los de Etxeberria a remolque en el marcador.

A los blanquiazules les costó arrancar. Parecía su partido la prolongación de la versión gris que ofrecieron ante el Almería, pero ayer les iban a salvar dos factores providenciales: por un lado la actuación de Villar, de los pocos a los que se vio con ganas; y por otro la inferioridad numérica que arrastró el Reus desde la expulsión de Olmo. Justamente la provocó el onubense, que fue agredido al ecuador del primer acto. A renglón seguido, él mismo iba a ser quien fabricase de la nada un golazo (1-1), que niveló las fuerzas y alimentó las opciones de remontada blanquiazul.

No obstante, el Tenerife nunca gestionó bien el partido once para diez. Por lógica y por inercia tuvo más el balón y llegó con más frecuencia a Edgar Badía, pero casi siempre mordió sin dientes. Al Reus le costó tiempo recomponerse, pero lo hizo y supo sufrir.

La segunda mitad, en contra de lo esperado, trajo muchas mejores sensaciones para los anfitriones que para el Tenerife. Desbalazado, el cuadro isleño nunca encontró su sitio sobre la cancha. Es más, las ocasiones nítidas para desequilibrar la balanza fueron para el Reus, que pudo adelantarse por mediación de Carbiá en más de una oportunidad. Fue inexplicable la recesión blanquiazul y ni los cambios mejoraron a los de Etxeberria, que acabó desquiciado. Y con razón.

Con tres jornadas por delante, no va a ser fácil para el entrenador gestionar este insípido final de temporada, pero él y algunos de sus futbolistas se juegan su futuro. Llegados a este punto sería imperdonable que se dejaran ir, como ya ocurrió con el Tenerife de Cervera hace algunos años. Y con aquel ejemplo bien presente, nadie puede tolerar ni un ápice de relajación ni apatía. Lo de ayer es otro episodio lamentable. Un motivo más para alimentar la depresión. Un monumento a la desilusión.