Un partido en tierra de nadie

El Tenerife llega hoy a Reus en defensa de su undécima plaza, sitio impropio para un proyecto que nació con aspiraciones de ascenso (directo) y que se ha ido difuminando con el transcurrir de las jornadas. Al representativo le quedan por disputar las cuatro últimas, tan insípidas como intrascendentes. El peligro es que se reproduzca la pesadilla de las siete derrotas consecutivas que concatenó Cervera, y que dejaron herido de muerte el proyecto de la siguiente temporada, la que trajo consigo su cese.

En el Tenerife no quieren ni oír hablar de otro final así, que empañaría de algún modo la excelente labor que hizo Etxeberria a su llegada al cargo. El equipo ha dejado atrás la excelente racha que le acercó la sexta plaza a solo dos puntos y ahora vive habituado a los malos resultados. En total, lleva cuatro seguidos (tres derrotas y un empate) que le han alejado definitivamente de los play off y han alimentado el lógico enfado de su feligresía.

Así pues, la cita de hoy en Reus está casi vacía de alicientes. Lo urgente es volver a ganar, pero ni tan siquiera hay desafíos pendientes que puedan sostener este epílogo con sabor a pesadilla. Si acaso, aún es factible superar la puntuación del curso pasado (64), para lo cual los blanquiazules habrían de regresar cuanto antes a la perdida senda de las victorias. En todo caso, los envites que faltan sí podrían ser un escaparate para los futbolistas que estén pensando en cambiar de aires o los que no serán renovados por la institución. Entre los que aún no han clarificado su futuro está Casadesús, que apunta a la titularidad por cuarta semana consecutiva. El balear ha sido la solución preferida por Etxeberria ante la baja de larga duración de Longo, que ya no volverá.

A la lista de convocados retornaron ayer Juan Villar y Raúl Cámara, ambos suspendidos por idéntico motivo: protestar algunas de las decisiones arbitrales que han desquiciado al equipo... y a todo el tinerfeñismo. El primero tiene más opciones de jugar que el segundo. Enfrente, un Reus con los deberes hechos y una situación clasificatoria casi calcada a la del Tenerife. Ahora bien, su estado anímico es diatralmente opuesto. Para los catalanes tienen un mérito superlativo haber despachado con éxito su segunda singladura en el balompié profesional.

Desprovistos de la mano prodigiosa de Natxo González (firmó por el Zaragoza, al que tiene cuarto), los rojinegros han sabido rearmarse a la perfección y amarrar la permanencia con holgura. Tanto es así que hoy pugnan por encaramarse a la primera mitad de la clasificación a costa de un Tenerife aún aturdido. Difícil asumir que ya no se juega nada.