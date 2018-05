Motivos para no bajar los brazos

Nadie en el CD Tenerife que ostente cargos de responsabilidad está dispuesto a permitir que el primer equipo blanquiazul se deje ir en este tramo final de temporada. Las posibilidades de que se alcance ya un puesto de play off son remotas pero en la entidad chicharrea no quieren bajo ningún concepto que al cabo de la campaña quede algún remordimiento por no haber echado el resto en estas cuatro jornadas definitivas.

Pero es que existen más motivos para pensar que el Tenerife luchará hasta el último encuentro. A la institución que preside Miguel Concepción le interesa que su equipo acabe en la posición más alta posible, ya que en función del puesto que ocupe al final del campeonato recibirá una cuantía económica mayor o menor de la Liga de Fútbol Profesional. La directiva de la entidad isleña es consciente, de igual manera, de que acabar co mal sabor de boca la temporada podría influir en la ilusión de los aficionados de cara al próximo curso, lo cual podría afectar a la campaña de abonos. Y en este sentido, se tienen muy presentes las siete derrotas que acumuló el Tenerife de Álvaro Cervera en la Liga 2013/2014 y que luego repercutió negativamente en el siguiente campeonato.

Por si todo eso resultara insuficiente para alguien, hay más interesados en que se produzca un final feliz. Los propios jugadores son conscientes de que estos últimos encuentros les sirven de escaparate, especialmente para aquellos que tienen pensado cambiar de aires. Y también para otros como Paco Montañés y algunos más que, por cualquier causa, no han podido disponer de los minutos que hubieran deseado en el transcurso de la competición. Eso, sin obviar a los futbolistas que pudieran haber rendido por debajo de lo esperado y que por ello, incluso teniendo contrato en vigor, la dirección deportiva que encabeza Alfonso Serrano tuviera pensado prescindir de ellos para la siguiente temporada.

Igualmente, el propio Joseba Etxeberria se podría jugar su continuidad en el Tenerife durante estas últimas jornadas. Y es que, aunque hasta la fecha la sintonía entre el preparador vasco y sus superiores en el club era total, los malos resultados de los recientes enfrentamientos han arrojado ciertas dudas acerca de su renovación. Pese a que el técnico guipuzcoano ha ido dando los pasos necesarios en esa dirección, en la entidad blanquiazul quieren esperar a ver qué rendimiento ofrece el primer equipo tinerfeñista en este tramo definitivo de la competición. Porque la idea que tienen en la cúpula administrativa del club chicharrero es no tomar las decisiones acerca de su próximo proyecto deportivo de manera precipitada.