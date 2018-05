Lo mejor de la cantera canaria se da cita el fin de semana en la playa Las Conchas

La playa Las Conchas, del municipio de Santiago del Teide, acogerá este fin de semana (12 y 13 de mayo) una nueva prueba del Circuito canario de bodyboard 2018, una cita en la que la cantera del Achipiélago se reunirá para competir por llevarse un campeonato que vuelve al circuito canario tras un periodo de ausencia. El escenario ofrecerá a los participantes las condiciones perfectas para demostrar su potencial, gracias a una derecha perfecta para las maniobras aéreas, mientras que la organización preparará varias actividades alrededor del evento con el fin de crear una fiesta de este deporte playero. El coste de la inscripción será de 20 euros (más gastos de comisión) por participante, siendo requisito indispensable estar federado. Las categorías serán bodyboard sub 12 mixto, bodyboard sub 14 masculino y femenino, bodyboard sub 16 mixto, bodyboard sub 18 masculino y femenino.