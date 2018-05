Javi Beirán: "Vamos a tener que trabajar mucho para igualar su nivel de agresividad"

Todavía queda algo de resquemor en el vestuario canarista por la derrota del pasado domingo, aunque se prefiere pensar en positivo y pensar que los aurinegros prácticamente dependen de sí mismos para ser octavos. Así lo expresó ayer Javi Beirán, para el que el duelo del domingo será muy complicado. "El Barcelona juega muy físico y vamos a tener que trabajar mucho para igualar su nivel de agresividad. Además, debemos tener acierto porque si no va a ser imposible", comentó en Radio Marca Tenerife. A título particular el madrileño dijo encontrarse muy bien. "En los últimos meses creo que he acabado en un nivel alto y muy bueno, y puedo estar sin pensar en la rodilla", expresó, si bien desconoce dónde jugará el próximo año. "Me gustaría seguir porque llevo muchos años aquí y estoy muy adaptado, pero acabo contrato y desconozco lo que quiere el club", añadió en este sentido.