El espectáculo del Rally de Adeje se pone en marcha con 44 equipos

El XXVIII Rally Villa de Adeje BP Tenerife-Trofeo Cicar arrancó con un espectacular show en Playa de las Américas. Aunque los equipos empezarán la verdadera competición esta tarde, la Pre-Salida sirvió para que deportistas, equipos y afición vayan calentando para lo que se prevé una lucha sin cuartel. El Adeje es puntuable para el Campeonato de España de Rallies de Asfalto (CERA) y el Regional, Provincial e Insular -también el Regional de Regularidad Sport-, la organización ha solicitado la preinspección para una futura inclusión en el European Rallye Trophy, certamen en el que ya se encuentra el Rally Islas Canarias.

La agenda del primer día de competición se presenta cargada. Por la mañana, los pilotos prioritarios de la Real Federación Española de Automovilismo realizarán dos pasadas al tramo Shakedown -ubicado en la carretera TF465 entre Vera de Erques y Guía de Isora-, a partir de las 10:00 horas. Treinta minutos más tarde y durante hora y media, todos los inscritos podrán poner a punto sus monturas; y a las 12:00 se realizará en el mismo punto el Tramo de Calificación de los pilotos prioritarios.

A las 17:00 horas los motores se ponen en marcha para afrontar los seis primeros tramos del rally: Adeje, Santiago del Teide y Guía de Isora. La primera jornada se cierra a las 23:30 horas y el sábado se abre la segunda y definitiva desde las 9:00 horas. Los participantes deberán afrontar ocho tramos, Arona-Vilaflor-San Miguel, Granadilla, Arico-Fasnia y Adeje Show BP -este último será una espectacular especial urbana-.

En el plano deportivo, las emociones se reparte en los pilotos que cubren el Nacional y los que hacen las pruebas canarias. hasta un tototal de 44 equipos inscritos. Entre los primeros, que disputan la cuarta carrera de la temporada, la igualdad es máxima puesto que se han registrado tres triunfos diferentes hasta ahora -el gallego Iván Ares con Hyundai ganó en Lalín, el alicantino Miguel Fuster, a bordo de su Ford, dominó en Córdoba y el asturian José Antonio Cohete Suárez con Hyundai en el Rally Islas Canarias la semana pasada-.

En cuanto a los equipos locales, a priori se plantea un bonito mano a mano entre Enrique Cruz y el Porsche 997 GT3 del equipo DISA Copi Sport y Toñi Ponce y el Hyundai i20 R5 de Hyundai Canarias, una guerra que se saldó en el Islas Canarias a favor del tinerfeño. Muy atentos a cómo se va desarrollando el rally estarán Adrián García (Peugeot 208 T16), Antonio Gorrín y Víctor Fariña (ambos con sendos Peugeot 208 R2), Nauzet Brito (Porsche 996) y Fran Suárez (Citroën DS3 N5).

La Escudería Villa de Adeje ha trabajado muy duro en los últimos meses para que todo salga según lo previsto. Por eso, la seguridad y el respeto al medio ambiente son dos de sus premisas fundamentales. Los responsables del rally no han parado de recordar consejos para los aficionados: seguir siempre las indicaciones de los Comisarios; situarse en las zonas habilitadas y siempre en áreas elevadas y nunca al mismo nivel que los coches; una vez ubicados, no moverse hasta que dejen de pasar coches; no dejar desperdicios fuera de las bolsas y contenedores establecidos; por supuesto, no hacer fuego ni tirar colillas ni cristales; tener cuidado con el entorno ni invadir tierras de cultivo.