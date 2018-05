Un Barça como el día y la noche

Un FC Barcelona que no se parece en nada al de la primera vuelta. Mal haría el domingo el Iberostar Tenerife si toma como referencia el duelo que midió a ambos en el Palau en la primera vuelta de esta Liga Endesa. En aquel momento, celebrado hace justamente cinco meses, el cuadro lagunero estaba en pleno proceso de efervescencia tras la llegada al banquillo de Fotis Katsikaris, mientras que los azulgranas pasaban por una ya preocupante crisis de identidad que le empezaba a complicar la vida. Ahora, en cambio, todo es bien distinto. No tanto por las prestaciones de los aurinegros, que se han mantenido en una tendencia bastante positiva, sino especialmente por la manera en la que ha enderezado el rumbo la nave azulgrana. El responsable de ello, por encima de lo demás, Svetislav Pesic.

La apuesta de Nacho Rodríguez, director deportivo del FC Barcelona, por hacerse con el técnico Sito Alonso nunca terminó de funcionar. Pese a que su arranque liguero no fue malo (4-0), el preparador madrileño no logró imprimir un sello determinado a una plantilla bastante renovada, lastrada por alguna que otra lesión, y que enseguida comenzó a perder comba respecto a las primeras plazas de sus competiciones. Lo hizo en la Liga Endesa, con un 11-6 en el corte de la Copa que sin embargo no le impidió llegar a la cita de Gran Canaria como cabeza de serie (tercero). Pero el descalabro se hizo sobre todo patente en la Euroliga, donde los azulgranas solo fueron capaces de ganar cuatro de sus 14 primeros encuentros, un paupérrimo balance que les alejó de forma prematura de sus opciones de play off.

Al Barça no le quedó otra que dar un golpe de timón, primero de forma tímida con el fichaje de Edwin Jackson, y algo más tarde con el regreso de uno de sus entrenadores más laureados en su historia más reciente, el veterano Svetislav Pesic. El Bilbao fue el primero en pagar los platos rotos (90-58), pero el escenario en el que quedó patente la mejoría culé fue en la Copa, con tres victorias que derivaron en un título casi impensable apenas unas semanas antes. Pese a la dolorosa derrota en Euroliga contra el Real Madrid (74-101) el efecto reactivo no ha desaparecido con el preparador serbio. Por un lado firmando un aceptable final de fase regular en el torneo continental, y por el otro enchufando a los suyos en la lucha por la Liga Endesa, hasta el punto de que solo han perdido dos de sus últimos 12 encuentros.

La mejora colectiva ha ido de la mano de recuperación anímica y técnica en sí de Ante Tomic, ahora en su versión más reconocible; la solvencia de Thomas Heurtel en la dirección; la aportación fiable de Petteri Koponen en el perímetro, y la consolidación de Pierre Oriola como un recambio interior de muchas garantías. Una combinación, individual y colectiva que han llevado al Barça a ganar 17 de los 23 encuentros en esta era Pesic. Nada que ver con los 19 en los que únicamente salió airoso Alonso sobre un total de 40. Es por eso que este equipo se parece al de la primera vuelta como la noche al día.