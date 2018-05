Suso trabaja a medias por culpa de una dolencia de adductores

Suso Santana está acusando diferentes problemas físicos en este tramo final de la temporada. El futbolista tacuense se vio obligado a retirarse ayer del entrenamiento cuando comenzó la parte de mayor esfuerzo físico. El capitán blanquiazul solo participó en la primera mitad de la práctica y luego abandonó el césped de El Mundialito para recibir los cuidados en los vestuarios de los fisioterapeutas.

Suso arrastra unas molestias en sus adductores desde hace un tiempo y en esta ocasión decidió parar por precaución con el fin de no cargar aún más la zona afectada. El futbolista isleño ya se ejercitó al margen del grupo la semana pasada pero en esa ocasión fue como consecuencia de un problema en uno de sus tobillos. No obstante, su dolencia no parece que revista gravedad y el jugador tiene previsto volver a trabajar hoy con normalidad. Los que sí siguen aparte son Aitor Sanz y Tayron, que siguen de baja por lesión.