Ponitka: "No tenemos un LeBron James, debemos jugar en equipo"

El colectivo siempre por encima de las individualidades. Ese puede ser el común demoninador de las comparecencias ante los medios de Mateusz Ponitka. El polaco insistió en estas prioridades en la previa del duelo contra el FC Barcelona. Lo hizo primero para dejar claro que "no fue importante" su notable "actuación personal" contra el Estudiantes, sino la derrota. "Hemos perdido una oportunidad de acercarnos a nuestro objetivo que es el play off. Estamos muy decepcionado por cómo hemos jugado, especialmente tras haber preparado el partido y que el entrenador nos dijera un montón de veces cuáles eran las claves. No sé qué pasó...", expresaba el alero sobre lo sucedido en el WiZink Center, un tropiezo con el que "nadie puede estar contento", pero que "ya es historia" por lo que aboga por "centrarse en el siguiente encuentro".

Un duelo, el del domingo, para el que Mateusz puso un símil muy claro dentro del propósito canarista de doblegar a potente FC Barcelona. "No tenemos un jugador como LeBron James, que está matando las eliminatorias del play off, por lo que debemos jugar en equipo si queremos ganar y hacer algo grande", dijo el polaco a modo de receta. Una fórmula que también hizo extensible a los otros dos duelos que restan de liga regular. "Creo que el verdadero poder de nuestro equipo es exactamente el equipo en sí mismo... Debemos dar un plus y un paso extra para igualar al Barcelona, como ya hemos hecho con otros grandes; pero también en los otros encuentros", explicó el polaco.

El choque del domingo trae a la memoria el partido entre aurinegros y azulgranas de la primera vuelta, en el que Ponitka fue clave en el triunfo isleño del Palau gracias a sus 38 créditos de valoración. Sin atreverse a decir si es capaz o no "de repetir algo igual", el alero aurinegro recuerda los condicionantes que rodearon a aquella contienda. "Aquel fue un día especial por mí, ya que unas horas antes del partido recibí un mensaje diciéndome que mi abuelo había muerto. No recuerdo exactamente lo que pasó en el partido, sino más bien después de él en el vestuario donde florecieron todas las emociones". Pero al margen de sus prestaciones, Poni admite que no está "especialmente preocupado" en el cuadro culé. "Ellos tienen que viajar, nosotros estamos en nuestra cancha, tenemos una gran afición y aquí nos hemos sentido muy cómodos contra otros grandes equipos, como el Gran Canaria, el Unicaja y el Baskonia. No tenemos nada que perder y trataremos de sorprenderlos", expresó en este sentido, sabedor, eso sí, que el cuadro ahora dirigido por Pesic "es un equipo muy diferente al de la primera vuelta". Por último, Mateusz reveló que "no es la primera vez" que juega en el puesto de cuatro, un rol que acepta de buen grado ya que su prioridad, recalca, es la "hacer lo que el entrenador pida para ayudar al equipo". "Lo más importante para mí que logremos entrar en el play off", concluyó.