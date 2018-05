"Si me dan a elegir entre deporte y vivir, prefiero vivir"

Yaiza Herrera Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1980) ha vivido, según ella misma confiesa, las luces y las sombras del trailrunning. La campeona de Canarias de Carreras de Montaña de 2015 y vencedora de muchas pruebas en el Archipiélago ha tenido que reinventarse después de que el año pasado se le detectase un problema cardiaco que le obligó a retirarse de la práctica activa del atletismo de montaña. Pero, en realidad, no es un retiro en el sentido de la palabra porque ahora entrena a corredores que se lo habían pedido con anterioridad y, por estar centrada en su propia preparación, nunca pudo dedicarse a ello.

¿Cuándo y cómo surge todo lo que está viviendo?

Solía participar en muchas carreras y después del Maratón del Meridiano del año pasado empiezan a aparecer unas taquicardias que hasta ahora estaban ahí, pero que yo asociaba al estress de las pruebas de ultrafondo. En los entrenamientos me empiezan a subir las pulsaciones sin venir a cuento y llego a tener 234 en un entreno.

¿Qué hizo?

Voy al médico deportivo del Hospital Perpetuo Socorro y todas las pruebas que me hicieron dieron normales, como en las anteriores que me había hecho. Solo cuando hacía intensidad alta se disparaban las pulsaciones. Vemos que hay un problema eléctrico en el corazón que hay que resolver. Fui al Hospital Doctor Negrín y allí me hicieron un estudio completo y descubren que el problema está en un ventrículo y que puede tratarse de una enfermedad que se llama displasia ventricular. Me dicen que en el Clinic de Barcelona me pueden confirmar o descartar ese diagnóstico, fui y me lo confirmaron. Los médicos me dicen que tengo que dejar de hacer deporte porque es el propio deporte el que hace ese fallo eléctrico puede llevar a una muerte súbita.

Entonces, ¿cero deporte?

Puedo hacer algo del tipo persona mayor. Llegué a un acuerdo con el médico para ir al gimnasio y hacer un poquito de pesas, un poquito de bicicleta, pero de muy baja intensidad. Es una enfermedad degenerativa que no se sabe cómo va a evolucionar, si se va a quedar como está o empeora. En ese caso, me pondrían un desfibrilador que nivelase los momentos en que se subieran las pulsaciones. En ese estudio llegué a 287 pulsaciones.

¿Y cómo digiere la cabeza todo esto?

En eso estoy. Cuando toda tu vida has hecho deporte, cuando lo que verdaderamente te gusta es entrenar y te dicen que tienes que dejarlo porque tu mismo puedes provocarte una muerte súbita, encajar todo eso es muy complicado. Al final, piensas que si yo no estuviese aquí qué sería de mi gente, pues si me dan a elegir entre deporte y vivir, prefiero vivir.

Entonces se recicla y pasa a ser entrenadora...

Yo siempre he sido entrenadora. Llevo trabajando en el servicio de preparación física del Martín Freire -en Las Palmas de Gran Canaria-desde 2006. Antes, como no tenia sino tiempo para mí y no para los demás, no entrenaba a nadie. Era una cuestión de tiempo que antes no tenía y ahora sí tengo. A través de ellos puedo cumplir algunas metas que no he podido realizar yo y me ilusiona estar ahí detrás.

Evidentemente, lo primero que le recomienda ahora a sus atletas es que se hagan reconocimientos médicos...

Lo primero que les digo es que se escuchen, que escuchen a su propio cuerpo. Nadie saber mejor que uno mismo lo que le pasa. Y, luego, hay que acudir a los profesionales para buscar soluciones.

¿Por qué cree que la gente se gasta, por ejemplo, más de 200 euros en unos tenis de montaña y no en hacerse un reconocimiento médico?

En esa lucha estoy, en que no se gasten mucho en cosas que de verdad no son importantes y que sepan cómo está su corazón y si está capacitado pata hacer una prueba de 5 kilómetros o más o menos. Además, es la única manera que garantiza que puedas entrenar y competir en perfectas condiciones.

Como entrenadora, ¡cómo ve la moda del 'running' y que la gente habla de hacer kilómetros y kilómetros corriendo?

Se ven muchas hazañas de muchos corredores, pero lo que no se ve es el trabajo que hay detrás, de tantos y tantos años de entreno que son los que les dan el bagaje deportivo que tienen las estrellas. El que empieza a hacer deporte con 30 o 40 años no tiene ese bagaje y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Todo lleva un proceso, hay que acondiciionar el cuerpo para el esfuerzo y se puede correr, pero con cabeza y sentido común. Lo más aconsejable es que se busque un buen entrenador y que sea él o ella quién haga una planificación acorde con su condición física. El entrenador tiene una licenciatura y una experiencia que son basicas para ver qué hacer y qué no hacer. Evidentemente, a todo el mundo le gustaría correr una Ultra como la de la Transvulcania, pero no debemos hacer cosas para las que no estamos preparados.