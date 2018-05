Para Aveldaño, hay opciones "hasta que la tabla diga lo contrario"

Lucas Aveldaño no arroja la toalla. "Aún disponemos de una mínima posibilidad y la vamos a pelear hasta que la tabla no diga lo contrario", declaraba ayer el central del CD Tenerife. "Todavía queda una mínima posibilidad", insistió, "esperemos que los astros y los demás resultados nos ayuden para poder meternos al final".

El zaguero blanquiazul está convencido de que los arbitrajes de los últimos encuentros han podido condicionar los resulados más recientes de su equipo. "No quieres pensar mal, pero contra el Almería hay otros dos penaltis y no te los dan. Nos queda esa bronca porque hay pequeños detalles por los que no sacas resultados positivos. La verdad es que no podemos cambiar esas cosas, tenemos pocas posibilidades de jugar el play off y da bronca que también sea por cosas externas", agregó al respecto el futbolista argentino.

Aveldaño está, al menos, satisfecho con su rendimiento personal y espera continuar a las órdenes de Etxeberria la próxima temporada. Del técnico vasco, apuntó que "sería una buena decisión que siguiera porque hizo funcionar el equipo cuando lo agarró".