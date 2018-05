Vázquez desea que el Barça "pague los platos rotos" del pasado domingo

Aún 48 horas después de la derrota del Iberostar Tenerife ante el Estudiantes el cabreo todavía convivía en el vestuario aurinegro. "Cada uno hacia adentro tendría que estar cabrero, y seguro que yo soy el primero", dijo ayer con contundencia Fran Vázquez, que por ejemplo no escondió sus malas prestaciones en el WiZink Center al señalar que a él mismo le "cogieron dos rebotes" en un abrir y cerrar de ojos. "Empezamos mal y sin ganas, y el error más grande fue pensar que como ellos tenían solo 10 jugadores sería todo más fácil. Salimos blandos y nos cogieron muchos rebotes. Los ocho del primer cuarto hablan por sí solo", recordaba el de Chantada, aún con mayor resquemor porque su rival hizo daño en facetas "que se sabían y se habían entrenado". "Pero no se vio reflejado en la cancha; no se pueden poner excusas", añadió.

Ya tratando de dejar de lado ese borrón en tierras madrileñas, Vázquez quiso ver la botella medio llena de cara a los últimos encuentros de la fase regular. "Todavía tenemos la pelota en muestras manos, debemos jugar estos tres partidos al cien por cien, y hacerlo, no decirlo, demostrarlo en la pista", dijo en líneas generales, sin disimular tampoco que su intención es sacarse la espina este mismo domingo. "Ojalá que el Barcelona pague los platos rotos; o que al menos si nos gana que sea con el Canarias luchando hasta el final y cada balón. El objetivo es intentar que la victoria se quede en casa para estabilizarnos en el play off", expresó en forma de deseo el interior canarista. Sabe Vázquez, eso sí, que la empresa de este fin de semana es sumamente complicada ante un rival emergente tras el cambio de técnico. "La mentalidad de Pesic se puede ver como la de un entrenador que hace un baloncesto antiguo, pero está dando resultados. Se demostró con creces en la Copa, es un equipo con el que debemos estar los 40 minutos metidos", dijo.