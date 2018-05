El Real Madrid recibirá est atrde al Real Betis Energía Plus en partido adelantado de la jornada 33 de la Liga Endesa, a la que el equipo blanco llega con el primer puesto ya asegurado y su rival, obligado a dar la sorpresa si no quiere firmar su descenso virtual. La Final Four de la Euroliga, que el Real Madrid disputará dentro de diez días, provoca que se adelante la visita al líder del colista.