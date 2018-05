Encuentros a domicilio para evitar la Copa del Mundo Femenina

Si bien los aurinegros tienen todavía todos los sentidos puestos en este final de curso, en las oficinas del Santiago Martín ya tienen en mente una hoja de ruta para evitar problemas en el arranque del próximo ejercicio. De esta forma, y tal y como revelaba Hernández ayer en la Cadena Ser, la idea del club lagunero es pedirle a la ACB disputar los dos primeros encuentros de la liga Endesa 18/19 lejos de la Isla. Una petición que viene justificada por la celebración en la Isla, entre el 22 y el 30 de septiembre, de la Copa del Mundo Femenina. "Que se juegue aquí es una gran noticia, pero también un hándicap tremendo para el Canarias. No podremos tener pretemporada, porque no dispondremos del Santiago Martín, el Ríos Tejera, el Quico Cabrera, ni el pabellón del Puerto ni el de Los Realejos. El único que queda con parqué es el de Adeje, y ya lo hemos solicitado al Ayuntamiento", explicó sobre una negociación que debería llegar a buen puerto ya que entre ambas partes existen unas magníficas relaciones desde hace tiempo.

Para paliar esta falta de instalaciones y poder trabajar sin sobresaltos, el conjunto lagunero también llevará a cabo un pequeño stage, seguramente algo más largo que lo de costumbre. "Saldremos fuera a hacer una minigira, pero no pasa nada. Sabíamos y creíamos que era más importante para la Isla el Mundial femenino que tener una pretemporada en condiciones aquí", adujo el directivo canarista. Todo esto en base a que la ACB plasme la idea inicial de adelantar una semana el arranque de la competición y fijarlo para el fin de semana del 22 y 23 de septiembre, con el fin de que luego los play off no interfieran en el descanso de los jugadores previo a su participación en el Mundial de China 2019.