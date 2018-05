Regala el rebote, regala el partido

Llegaba el Iberostar Tenerife a Madrid con la moral por las nubes tras imponerse a un rival directo por el play off (Fuenlabrada) y dar un golpe encima de la mesa al vencer el derbi contra el Granca. Visitaban los de Katsikaris al Estudiantes con la intención de hacer un partido a pocos puntos. Rendía visita el cuadro lagunero al WiZink Center sabedor del peligro de su rival desde el 6,75 y de la necesidad de aplicarse más que nunca en el rebote defensivo ante el estilo de juego de su adversario. Pero ninguno de esos pluses anímicos ni de esos aspectos tácticos previos le sirvieron a los aurinegros para dar un paso hacia las eliminatorias por el título. Todo lo contrario. Y es que en un encuentro sin la tensión necesaria (más aún con lo que está en juego) los isleños firmaron atrás 40 minutos casi para olvidar por mucho que hayan acabado con 92 puntos.

No estuvo el problema en la parcela ofensiva, sino en las bajas prestaciones canaristas en labores defensivas. Desde el salto inicial. El Iberostar unió el no estar lo suficientemente intenso en la marca individual para evitar triples liberados de los colegiales, y además permitió numerosas segundas opciones a su rival, que no pocas veces transformó estos regalos en cuantiosos 2+1. De una forma o de otra los de Katsikaris encajaron de tres en tres, lo que les llevó a haber recibido 28 puntos al final del primer cuarto y 53 al descanso (53-48). Pese a a una leve mejoría (61-61), la permisividad continuó durante el tercer cuarto para que los estudiantiles sumaran ya 219 capturas en apenas 33 minutos. Entre esas oportunidades extras y la aparición de Landesberg el partido terminó de romperse (91-77) pese a que hasta el final los isleños trataron de enmendar (93-89) el desaguisado anterior. Demasiado tarde para una brecha tan grande, y demasiado doloroso en un partido de importancia máxima.

Había advertido Katsikaris en la previa del encuentro que no deseaba un ping-pong a modo de correcalles. Pero no lo logró casi en ningún momento. Eso sí, entre el acierto inicial de Akognon y Abromaitis (14-13) los laguneros lograron tapar el agujero que ya hacía el Estudiantes, ya fuera con triples liberados o con segundas opciones. Así, desde el 6,75 (5/10 en el primer cuarto), tras rebote ofensivo (ocho en apenas seis minutos) e incluso tras un despiste en saque rival de fondo, llegaron, directa o indirectamente, los 25 primeros puntos del cuadro colegial (25-17). Ya estaban los aurinegros tan incómodos como desarbolados. Momento delicado que pareció encauzar con el oficio de Beirán y Vasileiadis y la presencia de Niang por encima del aro (31-25).

Pero el Iberostar se empeñó en hacer un borrón bien visible. Y mientras era incapaz de frenar a Vicedo ni Brizuela (15 puntos entre los dos en el segundo acto), añadió a su cuenta de despropósitos una pérdida en un saque de banda, unos pasos, dos faltas en ataque y un pase en largo regalado. Ante este panorama tan favorable el Estudiantes se disparó al 40-25. En menos de 15 minutos los laguneros habían encajado tantos puntos como los recibidos en más de 26 hace apenas siete días. Tras tiempo muerto de Katsikaris los aurinegros siguieron concediendo canastas fáciles ya fuera cerca de canasta como desde el perímetro (8/15 en triples y 15 asistencias locales en 20 minutos) y también varios rebotes ofensivos más (11 al descanso), pero al menos se engancharon al festival anotador gracias a varias acciones de Ponitka y Akognon, la presencia interior de Tobey y la fiabilidad total desde el 4,60 (11/11) para llegar al intermedio solo cinco abajo. Mal menor ante el chaparrón recibido. Tiempo suficiente para enmendar una mala primera parte. Pero malas sensaciones antes de los 20 minutos finales.

No varió demasiado el escenario en el arranque del tercer acto, toda vez que el Estu continuó disponiendo de segundas opciones (cuatro en otros tantos minutos), a lo que se sumaron un mate claro errado por Tobey y la tercer y cuarta faltas (la segunda de ellas no fue) seguidas cometidas por Abromaitris (58-53). Pero sendos triples de Beirán y Vasileiadis, y un par de acciones por parte de Tobey en los dos lados de la cancha, metieron de lleno al Iberostar en el partido (61-61). El encuentro comenzaba de nuevo, un inicio que discurrió por una senda similar que el primero de los arranques, ya que entre un triple abierto de Brown, las facilidades interiores de las que dispuso Caner-Medley y el enésimo rebote ofensivo colegial (un total de seis en este cuarto) dieron aire a los locales (70-63 y 74-67) antes del periodo definitivo.

Seis puntos de Akognon (triple y tres libres) hicieron que los canaristas creyeran de nuevo en la victoria (76-75), pero de nuevo dos rebotes ofensivos y los triples de Hakanson y Landesberg, que tras un partido discreto explotó en los minutos finales (10 puntos en este periodo) con canasta de fantasía y adicional incluida tiraron por la borda todo el trabajo previo de los laguneros para agarrarse al choque. Un parcial de 11-0 labrado con los mismos errores y permisiones aurinegras anteriores para dejar el electrónico en 91-77 con cinco minutos por jugarse. Con todo perdido el Iberostar hizo una penúltima intentona (93-85 tras triple de Vasileiadis a 3:41") pero ahí se contagió de una espiral de errores que habitó en los dos lados de la cancha para dejar que se consumieran casi dos minutos preciosos. Aún así, entre Tobey y Ponitka el electrónico llegó a estar 93-89 a 1'11". Como al descanso, había tiempo para consumar la remontada, pero un mal ataque y una antideportiva de Abromaitis que se inventaron los colegiados terminaron de cercenar cualquier intentona canarista para arreglar todo lo malo hecho previamente. Puntilla injusta y hasta dolorosa, pero más que merecida en base al juego canarista a lo largo de los 40 minutos. Una derrota casi imperdonable no por el tropiezo en sí, sino por las facilidades dadas al rival en aquellos aspectos donde sabía que más daño podía hacer. Un resultado negativo revertible en las tres jornadas que restan, pero que a día de hoy deja la sensación de que este Iberostar ha desaprovechado una oportunidad de oro para meter más de un pie en los play off.