"Es brutal que te metan 22 puntos después de rebotes ofensivos"

Fotis Katsikaris compareció públicamente después de la derrota del Iberostar Tenerife ante el Movistar Estudiantes y su tono de voz denotó resignación. El técnico aurinegro reconoció que sus hombres no estuvieron a la altura de las circunstancias y que el cuadro madrileño fue el justo vencedor de la contienda.

"Primero quiero felicitar al Movistar Estudiantes, merecido ganador, porque controlaron el partido desde el salto inicial hasta el final menos en algunos períodos en los que aparecimos en el encuentro, en los que pusimos más nuestro cuerpo y estuvimos un poquito mejor en el rebote", manifestó. Y es que para el preparador heleno la clave de la derrota estuvo en el gran número de capturas que cedió el Iberostar Tenerife a su rival.

"Veo en las estadísticas que han capturado 19 rebotes en ataque, nueve de Alec Brown, de lo cual avisé antes del partido", se quejó el griego. Katsikaris está convencido de que esa deficiencia de sus jugadores en el apartado de rechaces "fue fundamental". Calificó de "brutal" el hecho de que el conjunto de Salva Maldonado anotara "22 puntos de segundas oportunidades". "Hemos metido 92 puntos y no han servido para nada, desafortunadamente no hemos estado, solo en partes del encuentro y eso no es suficiente contra un equipo como Movistar Estudiantes", finalizó.