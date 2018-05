El Adareva, a un paso de vencer al Godella

El Adareva Tenerife se quedó a un suspiro de lograr su primera victoria en el Campeonato de España júnior que desde ayer se celebra en Huelva. Las isleñas sucumbieron en la prórroga por 68-71 ante el Horta Godella tras haber remontado una desventaja de 14 puntos con la que arrancó el partido (7-21) y de 12 más tarde (19-31). Las isleñas tuvieron en Dragana Balde (18 puntos y 11 rebotes, y autora de los dos tiros libres con los que se llegó al tiempo extra), Aissatou Loum (21 y 9) y Nerea Rodríguez (17 tantos y cinco robos) a sus mejores exponentes. Hoy las de Finca España se miden al Perfumerías Avenida de Salamanca (ayer perdió contra el Uni Girona), donde milita la tinerfeña María Roters.

Ya en el Nacional masculino, que se celebra en tierras extremeñas, el Iberostar Canarias no tuvo opciones de triunfo contra FC Barcelona, ante el que sucumbió por 60-101. Los laguneros aguantaron los primeros minutos (20-30, 10'), per luego no pudieron hacer frente al potencial azulgrana. Bassirou Faye (14 puntos y nueve rebotes) fue el mejor de los tinerfeños, que hoy se las verán con el Fuenlabrada en busca de una victoria que se antoja clave si desea aspirar a meterse en octavos de final.