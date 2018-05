"Fallar dos ocasiones tan claras te deja sabor agridulce"

Fran Fernández, entrenador del Almería, estaba satisfecho por el resultado obtenido en el Heliodoro pero no tanto por los fallos tan clamorosos en la definición, que apartaron a los suyos de ganar en la Isla. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos dispuesto de dos ocasiones claras, que por eso nos queda cierto sabor agridulce", manifestó.

"Queda una jornada menos para el final y ganamos un punto más. Estoy muy contento con el trabajo de los jugadores", fue otro de sus mensajes. "El resultado no es determinante [para amarrar la salvación] porque aún nos quedan cuatro finales; es el momento de estar todos unidos, juntos, y hacer este punto bueno en casa la próxima semana ante nuestra afición", enunció Fernández.

En todo momento, el preparador visitante elogió al representativo. "Nos enfrentábamos a un gran equipo en un estadio histórico, de los mejores de la categoría. Hay que valorar el partido que hemos hecho y cómo hemos competido ante uno de los rivales más potentes de la categoría; me quedo con el esfuerzo de toda la plantilla para lograr el objetivo final", dijo.

También habló de la expulsión de Acosta, que no tuvo efectos positivos para el Almería. "Ahí hemos perdido un poco el control del partido. Estábamos en un buen momento cuando se ha producido la expulsión de Bryan. Quedarnos con uno más generó cierta incertidumbre: no sabíamos si aprovechar la coyuntura e irnos a por los puntos. Y sabíamos que ellos también estaban necesitados de victorias y han sido ambiciosos, pero me quedo con que hemos acabado bien y hasta hemos tenido opciones claras para ganar", reiteró.

Por último, habló de la situación clasificatoria de los suyos. "Estamos un paso más cerca del objetivo. Es el segundo partido consecutivo que dejamos la puerta a cero, lo cual muestra la solidaridad del grupo y la manera encomiable en la que estamos trabajando. Hoy, además, ante un rival con muy buenos delanteros. Ahora, toca seguir en esta misma línea, pues se nota que nuestro equipo se está haciendo fuerte desde atrás", cerró. Antes, y a la hora de hablar de las claves, fue muy claro. "Sabíamos que no podíamos dejarle demasiados espacios al Tenerife; la clave es que hemos jugado muy juntos y hemos recuperado muchísimos balones", completó.

El resultado ahuyenta los fantasmas del descenso para el Almería, aunque su difícil calendario le obligará a un esfuerzo adicional en los cuatro partidos que quedan para cerrar esta campaña.