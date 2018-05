La UDG Tenerife quiere volver a hacer historia ante el Sevilla

La UDG Tenerife Egatesa afronta hoy (12:00 horas, La Palmera) la jornada 29 de la Liga de Primera División ante el Sevilla CF en un partido que no estará exento de emoción. Las tinerfeñas podrían certificar la cuarta plaza mejorando la actuación del curso pasado, un nuevo hito para el club que celebrará cinco años desde su fundación en los próximos meses.

Toni Ayala, entrenador de las jugadoras tinerfeñas, no se fía del rival y asegura que "ellas necesitan puntos y tienen más presión que nosotras. Han demostrado ser un gran equipo y tienen detrás un escudo que respalda a sus futbolistas. Pero nosotras estamos bien, venimos de ganar en un campo complicado ante el Betis, en un duelo directo, y ahora tenemos que hacer nuestro fútbol y divertirnos".

El técnico tinerfeño cree que el campo de La Palmera "estará lleno por lo que nos ha transmitido la afición y los medios y disfrutaremos todos de un ambientazo para el último partido de liga en casa".

Para Itziar será "un reencuentro bonito ya que podrá ver de nuevo a sus ex compañeras". No solo para ella sino que también Patri Gavira, Martín-Prieto y las demás compañeras se verán las caras con la ex blanquiazul Noelia Gil, entre otras.

La capitana del Granadilla, Cindy García, afirma estar "en un buen momento y con ganas de ganar en casa. Aunque nos queda un partido fuera, poder ofrecer a la afición un cierre de liga con victoria en casa será algo especial para nosotras. Somos conscientes de que no será fácil, pero lucharemos, como siempre, por ello".

Entran en la convocatoria del Granadilla Egatesa Benchara y Aitiara, del filial, y son bajas Jackie Simpson, María José Pérez y Andrea Marrero. Puertos de Tenerife será patrocinador oficial del encuentro. Como colaboradores del mismo destacan Tartería, Pane e Olio y El Mexicano La Tejita.