Etxeberria: "He visto al equipo con mucha energía esta semana"

Etxeberria: "He visto al equipo con mucha energía esta semana"

En la víspera del partido de esta tarde, el entrenador del Tenerife se mostró muy optimista respecto a las prestaciones blanquiazules y explicitó que ha visto "con mucha energía" a todo el equipo, si bien no disimuló que "ha sido una semana dura" por la última derrota. Aunque el tropiezo contra el Rayo Vallecano hizo mucha mella en el estado anímico del plantel, Etxeberria no renuncia a nada y garantiza que su tropa seguirá compitiendo.

La voluntad del cuadro técnico local es no hacer demasiados cambios en el once inicial, pues no cree que estén justificados. Ayer verbalizó que el grupo compitió bien en los últimos choques, aunque acabasen con derrota. En este sentido, exceptuó solo la primera mitad contra la Cultural Leonesa y la segunda ante el Huesca, cuando ya el grupo estaba en inferioridad numérica por la expulsión de Carlos Ruiz.

Etxeberria agradeció que en las últimas fechas se hayan producido "noticias positivas", tales como la reducción de la sanción a Cámara o el dictamen de Apelación sobre el cierre parcial del Heliodoro. Asimismo, manifestó que la operación de Samuele Longo ha ido bien y que le espera "pronto" para reintegrarse al grupo. En todo caso, parece improbable que vuelva a disputar minutos con la elástica del Tenerife.

"Veo predisposición e intensidad. Eso, como entrenador, a mí me transmite mucha seguridad", recalcó ante la cita con el Almería, que hoy se juega media permanencia en el Heliodoro. El preparador vasco no podrá contar con Tayron y Aitor Sanz, pues ambos siguen lesionados.