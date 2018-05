Samuel Camille asume que su segunda vuelta ha sido aciaga

Samuel Camille asume que esta temporada no está siendo lo afortunada y feliz que le habría gustado. De hecho, a partir del ecuador de la competición ha perdido mucho fuelle. "En esta segunda vuelta no he tenido mucha suerte, entre las lesiones y que me puse enfermo. Pero ahora estoy bien, y espero seguir así hasta el final", remarcó ayer, tras declararse disponible para la cita de mañana contra el Almería.

"Quiero trabajar e intentar meterme en el once inicial. Llevo dos semanas entrenando con el equipo y me siento bien. Ya estoy disponible para que el míster me seleccione", explicitó el francés, con contrato en vigro para el curso venidero. Según dice, ahora no miran a la clasificación, sino solo a la cita de este sábado "para volver a conseguir los tres puntos".