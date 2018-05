Katsikaris: "Ni antes estábamos hundidos ni ahora somos el mejor equipo de España"

Equilibrio para luchar por el play off. Eso es lo que pretende Fotis Katsikaris para su Iberostar Tenerife tanto en el plano emocional como en el meramente baloncestístico. Así lo ha expresado este viernes el técnico griego en la previa del duelo contra el Movistar Estudiantes, el primero de los cuatro que le restan dentro de su particular batalla por acabar la fase regular entre los ocho primeros clasificados. "Hace dos semanas daba la sensación de que estábamos en una situación muy complicada, y ahora, pese a las victorias, creo que seguimos igual. Parecía que estábamos hundidos, y en estos momentos eufóricos? pero no, hay que controlar las emociones y afrontar cada partido como cualquier otro", expresa el heleno, que quiere huir de cualquier montaña rusa. "Debemos hacer nuestro trabajo y no fijarnos en nadie. Ser inteligentes y saber que no por ganar dos partidos nos creamos el mejor equipo de España", añade al respecto.

Ya en el plano meramente técnico, Katsikaris recela de un "equipo que todavía tiene opciones para entrar en play off" y "súper peligroso por su forma de jugar". "Es el conjunto que más tira de tres y no tienen dudas en lanzar, da igual el día. Juegan a muchas posesiones por lo que la clave será la concentración del equipo, que no haya ningún despiste porque si tienen el día te pueden castigar. Pero no podemos tirar la moneda al aire, sino controlar con nuestra defensa el ritmo, no podemos jugar al ping pong contra ellos", explica el preparador del Iberostar, al que igualmente le preocupa "gestionar bien el ataque, tener equilibrio para defender y controlar el rebote". Y ahí, frente a un adversario en el que muchas veces "los cinco jugadores cargan desde fuera, es fácil despistarse. Por eso la concentración será la clave", reitera.

En la cabeza del entrenador canarista se encuentra la intención de repetir este domingo, si es posible, un partido parecido al escenificado en la última jornada, que se saldó con triunfo sobre el Gran Canaria. "Ha sido el partido más maduro que hemos jugado fuera de casa, y más contra un rival como el Herbalife, que es muy anotador. Redujimos a 68 su puntuación, e incluso usando las faltas de una manera inteligente para que no encontraran el ritmo que necesitaban", argumenta Fotis, que además pone en valor la capacidad de los suyos para "no perder la fe ni la cabeza cuando ellos se pusieron por delante". "Fuimos muy maduros para gestionar muy bien los últimos cinco minutos", añade sobre una situación que le debe "servir como experiencia para los próximos partidos porque es ahora cuando el equipo se lo juega todo". La primera de estas pruebas, el domingo (17:30 horas, WiZink Centre) ante el Estudiantes.