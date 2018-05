El DISA Copi Sport, listo

Semana grande para el deporte del motor en las islas con la disputa, en apenas 10 días, de las dos pruebas de rallies más importante de la comunidad. El Rally Islas Canarias abre el Campeonato de Canarias de Rallies 2018 y ante una competencia feroz, Enrique Cruz y Yeray Mujica parten con aspiraciones de podio. ¡Que comience el espectáculo! Un año más la temporada de competición en la modalidad de rallyes dará comienzo por el plato fuerte, el hipervitaminado Rally Islas Canarias que esta edición vuelve a plantear serios interrogantes por variables como la climatología, estrategias, etc. Con 14 tramos repartidos entre las etapas del viernes y sábado, jugará un papel protagonista la previsible lluvia y niebla.

Ante este panorama, Enrique Cruz tiene claro que "debemos partir con mucha precaución sabiendo que no somos los favoritos. Sumar el mayor número de puntos posible será el objetivo y si estamos en el podio final, será un éxito. Si a la incertidumbre en cuanto a la previsión de lluvia le sumamos el hándicap de los neumáticos asimétricos, tendremos que hilar muy fino para no cometer errores de bulto. Si alguien imaginaba un escenario maquiavélico para nosotros, aquí está representado" bromeaba el piloto de DISA Copi Sport.

Respecto a su tramo favorito, Cruz no es capaz de elegir uno: "Todos tienen un particular atractivo y transcurren por zonas espectaculares. Una lástima que no podamos admirar el paisaje por la velocidad a la que vamos, pero el aficionado debe sentirse privilegiado por ver las evoluciones de los coches de competición en parajes naturales como los de Gran Canaria. El tramo urbano será un gran atractivo y seguro que estará a rebosar de aficionados." Fernando Capdevila, team manager del equipo, es igual de sincero que Enrique y Yeray: "sabemos que aquí ganar va a ser casi imposible, pero estaremos compitiendo para aprovechar la más mínima oportunidad que nos briden los rivales o el factor suerte. Otra temporada más DISA, Worten y Poema del Mar han apostado por este equipo y vamos a devolverles su compromiso e ilusión en forma de resultados de aquí a final de temporada. Que nadie lo dude."