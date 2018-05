El Recinto Ferial ultima el montaje para la velada Enfusion Tenerife

El Recinto Ferial de Tenerife acogerá el sábado la velada de deportes de contacto Enfusion Tenerife, un evento en el que se disputarán 15 combates y entre los que destacan los campeonatos del Mundo que disputarán José Bello y Jonay Risco ante el danés Youssef Assouik y el georgiano Davit Kiria, respectivamente. El evento es organizado por el Cabildo y el promotor Moisés Ruibal y cuenta con el patrocinio de Siam Mall Tenerife, Centro Comercial Galeón Outlet, Centro Comercial Carrefour Añaza y Orvecame, concesionario oficial de la marca Jeep.

El vicepresidente económico del Cabildo, Efraín Medina, señala que "el 5 de mayo viviremos una velada inolvidable, no solo por la calidad de los deportistas y los dos campeonatos del Mundo que disputarán José Bello y Jonay Risco, sino por el espectáculo que vamos a ofrecer. Estamos acondicionando el Recinto Ferial para que el público disfrute de un evento de primer nivel y tendremos 80.000 vatios de luz, 50.000 vatios de sonido y una pantalla de 12x8 metros. Medina aseguró que "habrá algunas sorpresas que aún no podemos desvelar pero que no van a dejar indiferente a los asistentes".

El Recinto Ferial de Tenerife tendrá capacidad para unos 4.500 espectadores y estará dividido en tres zonas de gradas, 11 zonas de sillas numeradas y mesas VIP. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas a partir de las 16:00 horas del viernes 4 de mayo, así como de las 10:00 horas del sábado 5 a un precio de 25 euros (grada) y 35 euros (sillas numeradas). Asimismo, pueden obtenerse en las tiendas base: Deportes Salud. Además de las gradas y las sillas numeradas, la organización ha previsto diversas mesas VIP en las que se incluye un servicio de catering (para más información sobre las mesas VIP, pueden contactar en el teléfono 663.942.172).

Jornadas técnicas

El Recinto Ferial de Tenerife acogerá los días 4 y 5 de mayo unas jornadas técnicas sobre medicina y deportes de contacto. La actividad, que cuenta con la colaboración de la Federación Canaria de Boxeo, está dirigida tanto a profesionales como a aficionados. La asistencia es de carácter gratuito y requiere inscripción previa a través del correo info@recintoferialdetenerife.com. El viernes 4, a las 17:00 horas, tendrá lugar el seminario 'Tratamiento urgente de las heridas en deportes de contacto" y contará con los doctores Félix Peña Clemente y María Cristina Vicen Altajaf, mientras que el sábado 5, a partir de las 10:00 horas, tendrá lugar un curso de vendaje orientado a deportes de contacto profesionales a cargo de Agustín Rodríguez Domínguez y Óscar Zardain Gallo.