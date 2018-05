Malbasic se planteará irse si no se siente importante en el club insular

A Filip Malbasic le quedan aún cuatro años de contrato con el CD Tenerife pero ayer dejó entrever que su continuidad en el club insular no está del todo asegurada. "No pido que nadie me garantice que voy a jugar, pero sí que me consideran importante en el proyecto. Si no lo entienden así, iré a algún otro sitio a jugar más", sugirió en una entrevista concedida a Radio Club. "Honestamente, es pronto para responder. Si me quedo, es para jugar. Obviamente todo futbolista quiere participar más y tener minutos. Veremos cuáles son los planes del club porque quiero analizar todo. Estoy feliz aquí, pero será al término de esta temporada cuando veamos qué hacer", aseveró el serbio.

