La constelación de atletas más brillante deslumbra en la Transvulcania Naviera Armas

La constelación de atletas de la décima edición de la Transvulcania Naviera Armas ya brilla en el cielo de la isla de La Palma, epicentro del skyrunning mundial la próxima semana. La carrera y sus Space Runners ya están preparados para afrontar una prueba que reunirá a más de 3.600 corredores que representarán más de 60 países además de contar con deportistas llegados desde las siete Islas Canarias.

Ultramaratón Naviera Armas

Entre los élites masculinos de la Ultramaratón Naviera Armas, destacan nombres como los de los italianos Marco De Gasperi (seis veces Campeón del Mundo), Franco Collé (3º TDS), Daniel Jung (2º Vibram Hong Kong), Fulvio Dapit (4º High Trail Vanoise), Peter Kienzl (1º Transgrancanaria 360), los franceses Xavier Thevenard (1º UTMB), Michel Lanne (1º TDS), Thibaut Garrivier (6º OCC), Thomas Angeli (7º OCC), Romain Berger (3º Marathon Du Mont Blanc) y Gael Reynaud (5º Tromsø Skyrace) o los americanos Jason Schlarb (1º Hardrock 100), Morgan Elliott (Campeón de las Series de EEUU), Cody Reed (2º Bandera 100), Cole Watson (1º TNF California 50k), Patrick Caron (1º Ghost Train Rail Trail Race 100) y Stephen Wassather (4º Bandera 100).

No serán los únicos llamados a luchar por las tres plazas del podio. También está en la terna de élite el ruso Dmitry Mityaev (2º Ultra Pirineu) mientras que los españoles Daniel García (Campeón FEDME), Pau Bartoló (1º TDS), Pere Aurell (3º Royal Race Gran Paradiso), Mario Olmedo (4º OCC), Iván Camps (3º OCC), Manuel Anguita (4º Campeonato del Mundo ISF), Francesc Solé (7ºUTMB), Juan María Jiménez (10º UTMB), Santi Obaya (1º Tenerife Blue Trail), Antonio Manjón (Campeón Veterano FEDME), Samuel Obaya (4º Edp Desafiosomiedo), Tini García (mejor canario en UTMB) intentarán colarse entre los mejores así como el marroquí Zaid Ait Malek (3º en la pasada edición), el alemán Hannes Namberger (3º Grossglockner Ultra-Trail), el checo Jan Bartas (3º Epo Trailmaniacs), el austriaco Peter Frankhauser (1º Wörthersee Trail-Maniak) o el eslovaco Peter Frano (1º Non Stop Beh Race).

Mientras, el cartel de féminas de la Ultramaratón Naviera Armas no se queda atrás y es un seguro de emoción y espectáculo. La sueca Ida Nilsson (doble vencedora de Transvulcania) es la rival a batir pero no lo tendrá nada fácil con la armada americana que estará encabezada por Anna Mae Flynn (1º Speedgoat 50k), Cassie Scallon (1º Bandera 100), Kelly Wolf (1º Tarawera Ultramaratón), Brittany Peterson (2º Run The Rut 50k) y Meredith Edwards (2º TDS).

Habrá que seguir muy de cerca también las evoluciones de las italianas Francesca Canepa (1º Swissalpine Davos), Laura Besseghini (1º Dolomiti Sky Run), Oceane Boutarin (9ª Tromsø Skyrace) mientras que la representación española que buscará el éxito en La Palma tendrá como destacadas a Eva Moreda (Subcampeona del Mundo ISF), Aroa Sío (1º MIUT Maratón), Paloma Lobera (4º Buff Epic Trail 42k), Roser Español (4º Ultra Pirineu), Natalia Román (2º Mustang Trail Race), Gloria Company (9º Penyagolosa Mim), Mariló González (Campeona de Canarias) y Raquel Rivero (1ª Tenerife Bluetrail).

Las francesas Emilie Lecomte (3º UTWT) y Maylis Drevon (2º Marathon Du Mont-Blanc), la rusa Ekaterina Mityaeva (3º Ultra Pirineu), la checa Zuzana Bartasová (7º Trofeo Kima), la alemana Ildiko Wermescher (3ºTDS) o la peruana Elda Rosalía Zegarra (1º TNF Chile 50k) también son corredoras a tener muy en cuenta en esa batalla para copar los tres puestos del podio final.

Maratón H10 Hotels

En la Maratón H10 Hotels el cartel mantiene un nivel altísimo. En hombres hay espectáculo asegurado con la presencia del lituano Gediminas Grinus (1º Transgrancanaria), el sudafricano Ryan Sandes (1º Western States), los caboverdianos Danilson Pereira (doble ganador de la Maratón Transvulcania) y Wilson Cardoso (8º Cajasiete Gran Canaria Media Maratón), el francés Jonathan Thery (3º Maxi-Race Du Lac D'annecy), el ruso Mikhail Zvyagintsev (1º Golden Ring Ultra Trail 100), el argentino Juan Esteban Las Peñas (1º TNF Cordoba) o los españoles Javi Bodas (5º TDS), Esteban García (Subcampeón de Canarias), Carlos García (Subcampeón promesa FEDME), Juan José Rodríguez (2º Maratón Transvulcania), Roberto Sancho (5º OCC), Donatello Rota (6º Haria Extreme), Ignacio Conde (Subcampeón Veterano FEDME) o Francisco Santana (3º Tenerife Bluetrail Maratón).

En féminas habrá una dura lucha por alcanzar lo más alto del podio con las españolas María Zorroza (4ª VK World Circuit), Montse Martínez (6º Transgrancanaria Advanced), Ana Tauste (1º Gran Trail Transgoworld Aneto-Posets) y Yasmina Castro (Campeona de Canarias – Promesa).

Media Maratón Plátano de Canarias

En cuanto a la Media Maratón Plátano de Canarias el rival a batir, en principio, es el noruego Stian Angermund-Vik (Campeón del Mundo de KV). Intentarán acabar con su papel de favorito el japonés Rui Ueda (Campeón Asiático de Skyrunning), el suizo Pascal Egli (Subcampeón del Mundo WMRA), el checo Ondrej Fejfar (2º KV Transvulcania), el holandés Tim Pleijte (5º Salomon Alpen X), el argentino Diego Simon (5º Transvulcania KV), los españoles Aritz Egea (Campeón Sky Classic), Álex Rodríguez (Campeón de Canarias de Carreras Verticales – Promesa), Francisco Manuel Rodríguez (Subcampeón de Canarias de Carreras Verticales), Samuel Ortega (Rodríguez (Campeón de Canarias de Carreras Verticales), el colombiano Nelson Martínez (1º K 42) y el caboverdiano Jardison Ribeiro (1º Grande Trail Serra D'Arga).

En féminas, destaca la presencia de la japonesa Yuri Yoshizumi (Ganadora del KV Transvulcania), la francesa Christel Dewalle (Campeona de la Copa del Mundo de KV), la italiana Stephanie Jimenez (3º Copa del Mundo de KV), la checa Zuzana Krchová (3º KV Transvulcania), las españolas Laura Orgué (Campeona del Mundo Sky Classic), Eli Gordón (1º OCC), Gabriela Sánchez (2º Transvulcania Media Maratón), Silvia Zuñiga (Subcampeona Copa España KV), Elisabeth Alquezar (1º Campeonato de Canarias de Carreras Verticales), Celia Lorenzo (3ª Ultra Sanabria By Stages), Aña Begoña González (1º Canaria en la Ultramaratón de Transvulcania) o la alemana Michelle Maier (2ª Limonextreme).

Kilómetro Vertical Binter

En el Kilómetro Vertical, en hombres, buscarán hacer el histórico doblete Stian Angermund-Vik, Aritz Egea, Pascal Egli, Rui Ueda, Ondrej Fejfar, Diego Simón, Tim Pleijte, Alex Rodríguez Tynninen, Nelson Eduardo Martínez y Francisco Manuel Rodríguez que también participarán en la Media Maratón. A ellos hay que sumarle al ex militar lituano Gediminas Grinus, el francés Romain Berger (3º Marathon Du Mont-Blanc), el neozelandés Ryan Carr (5º Ultra-Trail Australia), el español José Luis Hinojosa (Campeón de Canarias de Verticales), el escocés afincado en La Palma, James Ouchterlony (3º KV Transvulcania) o el argentino Juan Esteban Las Peñas (1º TNF Cordoba).

En féminas repiten Yuri Yoshizumi, Laura Orgué, Zuzana Krchová, Michelle Maier, Eli Gordón, Christel Dewalle, Gabriela Sánchez, Silvia Zuñiga y Ana Begoña González que también participarán en la Media Maratón. La italiana Elisa Desco (1º KV Transvulcania), la checa Romana Mrazkova (8º Swissalpine Marathon K23) y la española Natalia Román (2º Mustang Trail Race) también se suman a ese elenco de corredoras que buscarán el triunfo y que certifican el mayor espectáculo posible en la distancia.