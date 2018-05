Joseba Etxeberria: "Si el club y yo nos sentamos, para bien o para mal, que sea muy rápido"

Joseba Etxeberria trata de mantener viva la ilusión y ambición de sus jugadores después de que tres derrotas consecutivas hayan dejado las opciones de clasificación del CD Tenerife para los play off a expensas de un milagro. Mientras tanto espera resolver su futuro cuanto antes, con el fin de evitar que se siga hablando de su renovación y que eso desvíe la atención de lo que considera verdaderamente primordial, su equipo.

¿Cómo está gestionando con el grupo este momento actual después de las tres derrotas consecutivas encajadas?

La dinámica en cuanto a los tres últimos resultados es mala. Pero han sido tres partidos diferentes. En el primero, tuvimos mucha culpa de la derrota porque regalamos la primera media hora. No estuvimos a nuestro nivel y eso nos sentenció. Es verdad que el equipo reaccionó e incluso tuvo la opción de empatar pero al final no dio la talla. Después, en la primera media hora del Huesca, con once contra once y teniendo en cuenta la entidad del rival, ha sido la primera media hora en la que, por lo que transmitía el equipo, yo he visto lo que quiero de ellos. Y ante el Rayo, decidieron los primeros detalles. Hicimos una buena primera parte y la segunda la iniciamos bien pero nos hicieron un gol a balón parado fruto de una desconcentración absoluta pero el equipo siguió empujando y tuvo la ocasión del 2-1 con Malbasic.

¿Y cuál es la receta para regresar a la senda positiva de resultados?

Ahora debemos afrontar el próximo partido con las mayores garantías para intentar revertir la situación. Esperemos volver a esas sensaciones defensivas y conseguir de nuevo dejar la portería a cero porque yo creo que en eso hemos dado un paso atrás, no hablo de la línea defensiva sino de la mentalidad. Se había mejorado mucho en eso antes y veía que todo el mundo se sentía partícipe y ayudaba en tareas defensivas. Además, hasta esta mala racha habíamos logrado no encajar en los tres duelos anteriores y eso da mucha seguridad, Así que ojalá podamos ganar y mantener la puerta a cero porque eso te refuerza moralmente.

¿Ha percibido algún factor común en esos momentos de cada partido en los que su equipo no ha estado a la altura de las circunstancias?

El equipo, a pesar de tener ese punto de madurez, porque tenemos muchos jugadores con experiencia, lo mismo que cuando las sensaciones son buenas el equipo transmite, debemos minimizar ese daño que se nos hace en esos momentos malos. Luego, cuando mandes tú, intentar que te acerque más a la victoria. Y en eso sí que veo que no empezamos bien el partido de León porque dimos por sentado muchas cosas y en esta categoría si no sales concentrado e intenso, cualquier rival te puede golpear. Y, por ejemplo, en Soria, en el primer tiempo, no estuvimos pero generamos ocasiones de gol, lo cual te mantiene en el partido. En cambio, en la segunda mitad, el Numancia dio un paso al frente y no conseguimos sacudirnos de esa presión y perdimos porque el adversario fue mejor que el Tenerife.

¿Pero qué tipo de carencias ha visto en el juego de los suyos que han podido provocar este rendimiento deficiente?

Analizando un poco la plantilla y las características de los jugadores, nos va mucho más el meter la directa asumiendo que hay veces en las que te van a coger que estar un poco expectantes a ver lo que pasa y así salimos, por ejemplo, en León. Hay que ir a por los partidos, asumiendo que a lo mejor te expones un poco más y te cogen y pierdes pero hay que tener esa idea clara y es lo que quiero transmitir otra vez. Hacer todo lo que está en tus manos y tratar de estar acertados. De todas formas los tres últimos partidos han sido muy diferentes. Esa expulsión ante el Huesca nos condiciona, a pesar de que el segundo tiempo no lo iniciamos bien. En el descanso, en frío, comienza todo el mundo a pensar en todo lo que te queda con un hombre menos y eso al final te penaliza. Tengo la sensación, al margen del cambio de Jorge por Suso, de que si hubiésemos jugado los dos tiempos seguidos, sin el descanso, hubiéramos ganado.

¿Se ha arrepentido de ese cambio de Jorge, que muchos han criticado a posteriori?

Es cierto que fuimos ganando 2-1 y que tras hacer el cambio perdismo 2-4, pero sigo pensando que hubiera hecho el mismo cambio porque quería armar otra vez el equipo, que estuviéramos ordenados y después, en alguna situación de contraataque o estrategia poder hacer un gol. Si no hubiera llevado a cabo ese movimiento y el equipo pierde, entonces sí me hubiera sentido mal. Pero en ese sentido me ha quedado la conciencia tranquila.

En ese encuentro ante el Huesca, le noté muy molesto con la actuación arbitral.

Es lógico, al fin y al cabo cada uno defiende sus intereses y lo ve todo desde su óptica. Aún así, yo intento ser bastante objetivo. En este caso, los acontecimientos posteriores, me refiero a que finalmente se le haya quitado esa tarjeta a Carlos Ruiz, hablan por sí mismos. Todo el mundo vio que fue algo muy evidente. Entiendo que la labor arbitral es muy complicada pero el enfado ese día era lógico porque nos había mermado mucho esa actuación.

Ante el Rayo también se protestó por un posible penalti a Bryan Acosta. ¿Hasta qué punto han podido afectar al Tenerife los últimos arbitrajes?

Es verdad que nos hemos sentido perjudicados pero no me quiero desgastar en eso porque no está en mis manos. Yo invierto mi energía en que mis jugadores salgan con las máximas garantías para competir pero lo otro no creo que haya ninguna maldad ni que esté dirigido. Solo que ha habido varios errores y que también es una evidencia que no hemos tenido suerte en eso.

¿Hay vida y, por lo tanto, esperanza de engancharse arriba aún?

Somos conscientes de que está complicado, son siete puntos de diferencia pero creo que lo que no nos perdonaríamos a nosotros mismos es dejarnos llevar y luego comprobar que el sexto acaba con 66 puntos. Nosotros vamos a pelear y vamos a empezar por este sábado. Primero queremos cambiar la inercia negativa de las tres derrotas. Segundo, jugamos en casa y queremos que la gente vea a un equipo que transmite energía y que genera ilusión y luego veremos hasta dónde nos lleva la competición. Pero que nadie piense que por la distancia de puntos el Tenerife se va a dejar llevar y a pensar en la temporada que viene. Eso no lo voy a permitir bajo ningún concepto y de hecho voy a preparar el partido de Almería como si fuera el último y el definitivo. El Almería vendrá a dar la cara porque se juega la permanencia pero nosotros vamos a salir con rabia, que es lo que le noto ahora a los jugadores. Porque son conscientes de que no han estado tan mal como para merecer perder estos tres partidos. Si luego eso lo sabes gestionar, vamos a estar enchufados.

¿Ve necesaria ahora aplicar una terapia psicológica especial a sus hombres para mantenerlos ilusionados y activados hasta el final?

Ya te digo, veo ese punto de rabia, de querer revertir la situación y eso es porque el equipo transmite y es lo que les pido. Cuando el equipo sale al campo y tiene las ideas claras, y transmite energía e ilusión, la gente lo percibe. Y luego viene ese efecto rebote de las gradas, con ese aliento que le llega al jugador y lo ayuda.

¿Después de encajar diez goles en las tres jornadas más recientes tiene previsto, de cara al partido del sábado, hacer algún reajuste especial en el apartado defensivo?

Más allá de cambios de jugadores o sistemas de juego, voy a invertir más en volver a recuperar esa mentalidad solidaria de todos los futbolistas que nos permitió cosechar aquella racha tan buena. En eso sí que hemos bajado un poco la concentración o en intensidad y es, en cierto modo, lo que nos ha condenado en estos partidos.

¿Puede ocurrir que con ese sistema de juego que ha implantado, que se caracteriza por la presión alta, se corra un riesgo alto que ahora está pasando factura?

Lo que he intentado transmitir a mi equipo desde el primer día, y es lo más importante, es tener un plan, una idea, cómo quieres que juegue tu equipo y luego trabajar día a día para llevarlo a cabo. Pero después de la información que tenía y corroborada día a día desde que estoy aquí es la forma de juego que mejor nos va sin ninguna duda. De hecho esos partidos de intercambio de golpes, de mucho ritmo, partidos muy intensos y muchas transiciones nos van muy bien. Evidentemente ahí hay un riesto pero asumo que esa forma de jugar te exponga y al final te puedan coger pero creo que a la larga te compensa. Y creo que tenemos jugadores que lo pueden interpretar perfectamente.

¿Y no puede haber tenido que ver que a Casadesús, que por otro lado ha aportado muchísimo ofensivamente, con cuatro goles en estos tres últimos partidos, le cueste más que a Longo tapar en esa primera línea defensiva de su equipo?

Yo creo que Casadesús se adapta muy bien y hablando con él, me ha dicho que prefiere que defendamos así. De todas formas, para mí la clave de esa presión es del segundo jugador. Por eso vi desde el principio que Bryan nos podía ayudar ahí porque al margen de otras virtudes es un chico que tiene mucha energía. A mí me gusta que mis equipos vayan a por los partidos aunque no tengan el balón y esa idea la vamos a mantener.

¿Hasta qué punto ha mermado el potencial del Tenerife la baja definitiva de Longo?

Es una evidencia que cuando no están los jugadores que marcan diferencias son bajas un poco más sensibles. Pero el fútbol tiene estas cosas. No hemos podido contar con Longo para este tramo final del campeonato, Juan Villar ha sufrido numerosos contratiempos, a Paco Montañés le está costando después de una vuelta entera sin competir y estos son jugadores a su mejor nivel, yo diría que a su mejor nivel podrían jugar en Primera División. Pero la situación es la que es, yo también creo que el Tenerife tiene una plantilla amplia y bien estructurada y vamos a tirar con todos y me parece que ante el Rayo es la única vez que he podido repetir once. Aunque no quiero ponerlo como excusa porque seguro que a otros equipos también le ha sucedido algo similar.

¿Por qué no termina de convencerle Juan Carlos, al que prácticamente no ha utilizado pese a haber sido protagonista en el Tenerife de la primera vuelta?

Yo hablé con él. Es un jugador que técnicamente tiene mucho nivel y al final yo soy el que debe tomar las decisiones y es verdad que estoy apostando por otros jugadores antes que por él. En la dinámica del día a día lo veo bien, no se está dejando llevar y eso es bueno y señal de que está peleando para intentar revertir la situación. Pero también es verdad que los pocos minutos que ha podido jugar pensaba que nos podía haber dado un plus. En cualquier caso, él debe seguir luchando para cuando vuelva a tener la oportunidad de tener minutos me quite la razón.

¿Ha percibido que algún jugador que ahora no entra en sus planes, o por cualquier motivo, ha bajado los brazos?

Yo he sido futbolista y sé perfectamente que no es fácil sobrellevar la situación de no jugar. Pero ahí está tu espíritu de profesionalidad y compromiso. Y en ese aspecto no tengon ninguna queja, todo lo contrario. Es cierto que quizás, también por mi forma de entrenar y de expresarme, no permito que eso ocurra pero inconscientemente podría pasar y no es así. Yo creo mucho en la calidad del entrenamiento y para que el equipo compita bien, tiene que trabajar bien. Y ahí es clave que los que no compiten asiduamente no bajen la guardia. Hay muchas maneras de ofrecer respeto al jugador una de ella es dar los mismas consignas y emplear el mismo tono de voz tanto con los que juegan como con los que no. Y agradezco ese compromiso de este grupo con su entidad.

¿Qué espera de los suyos en este próximo duelo ante el Almería?

Espero que el Tenerife dé su mejor versión ante el Almería, que vaya a por el partido desde la primera jugada. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos y ojalá estemos acertados y no recibamos un gol. Yo creo que vamos a hacer un gran partido.

¿Qué balance hace, en líneas generales, de su experiencia hasta la fecha como entrenador del Tenerife? También de su nueva vida en la Isla y del contacto con su gente.

Conocía un poco la Isla y el estadio de las visitas que había hecho como jugador pero sin mucha más información. Es verdad que me ha sorprendido para bien el hecho de comprobar la pasión que hay en torno al equipo. Considero que hay mucha afición potencial susceptible de ser enganchada y de poder así conseguir mejorar el ambiente en el campo. Para mí es importante, primero, que se me deje trabajar, y en eso estoy contento. Y segundo, estoy feliz por contar con el apoyo de la gente. Me siento valorado aquí y eso es lo que cualquiera siempre desea.

¿Ve al club, por la estructura que posee, por su trabajo de cantera y por su respaldo social, merecedor de militar en la máxima categoría?

La entidad es importante, luego hay mucha afición al fútbol y la gente se vuelca con el equipo. Es verdad que hay cosas que mejorar, como en todos los clubes, y me consta que el club está haciendo esfuerzos por ello. Hay que intentar tener las máximas herramientas posibles para lograr que el equipo sea cada vez mejor. Sé también que se está trabajando bien en el fútbol base de cara al futuro. Esto es cuestión de camadas y hay que intentar coger una buena. Y eso es bueno para el futuro.

¿El hecho de que el juvenil se haya clasificado para las semifinales de la Copa de Campeones es indicativo para usted de que hay materia prima en la cadena de filiales blanquiazul?

Yo he estado hablando con Sesé Rivero y lo que he percibido es que hay mucho talento. Hay jugadores en el filial que tienen mucho fútbol de calle y eso es interesante. Pero yo he visto a muchos jugadores de base que entre todos les hemos hecho entender que son buenos futbolistas y simplemente eran futbolistas bonitos. Y en eso sí que creo que hay margen de mejora. Hay que intentar que sean más competitivos, más solidarios, intensos, maduros, perseverantes... La única fórmula que existe para que un jugador sea mejor es no perder lo que hace bien pero insisitir más en las cosas que te cuestan, como el esfuerzo, la pierna débil, las situaciones incómodas... Pero creo que en general, el jugador canario ha sido de ese estilo. Y lo que hay que hacerle entender es que todo eso que he mencionado antes es necesario para vivir en la élite.

¿Va a seguir usted en el Tenerife para ver cómo progresa el club en todo eso?

No te podría decir porque no depende solo de mí. Lo que sí puedo comentar es que estoy muy contento, de hecho me sienteo valorado, y ya veremos. Tampoco quiero que esto sea eterno. Si las dos partes nos sentamos, me gustaría, para bien o para mal, que sea muy rápido. Porque creo que hablar más de la cuenta de todas esas cosas, que se deben gestionar en privado, desvía la atención y puede repercutir luego en el equipo.

Pero sí que ha habido movimientos al respecto, ¿no es así? De hecho algún medio ya habla de que se ha desvinculado del Athletic y que tiene vía libre para comprometerse con el Tenerife.

Lo dije desde el principio, independientemene del vínculo contractual que tuviera con el Athletic, mi futuro lo iba a decidir yo y así se lo transmití también al club cuando llegué aquí. Creo que se le ha dado mucha más importancia de la que tiene a ese vínculo con la entidad vasca, cuando yo simplemente era un miembro más del fútbol base del Athletic. No es que sea relevante ese documento. Ya veremos lo que pasará pero no me gusta que se esté hablando mucho y sí llevar estas cosas con discreción para que no se vea perjudicado nadie, en especial el equipo.

Por tanto, si usted está contento aquí y no tiene ningún lazo con el Athletic que le impida marcharse a otro club, entiendo que solo falta que le llegue la proposición oficial del Tenerife, ¿me equivoco?

La armonía entre el entrenador y el club desde el principio ha sido muy buena y a mí me gusta que sea así porque estamos todos en el mismo barco, más allá de que cada uno tenga su propia parcela. Soy siempre partidario de intercambiar información, hablar a menudo con el director deportivo, con el presidente y directivos... Porque es mejor que no haya barreras sino fluidez. Así que en ese aspecto no creo que vaya a haber ningún problema porque la solidez entre las diferentes partes es buena y ojalá podamos llegar a buen puerto.