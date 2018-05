Ferran Bassas ve en la defensa el camino más corto hacia el 'play off'

Los 68 puntos en los que el Iberostar Tenerife dejó el domingo al Gran Canaria fueron uno de los grandes argumentos esgrimidos por los canaristas para doblegar a su rival regional. Así lo reconoció ayer Ferran Bassas, para el que mantener esa línea en su lado de la cancha no solo aporta equilibrio al juego de los de Katsikaris sino que además abre las puertas del camino más corto para llegar hasta los deseados play off. "Nuestra defensa nos ayuda a atacar mejor, y cuando no permitimos al equipo rival anotar con facilidad es cuando más a gusto nos encontramos y cuando mejor nos salen luego las cosas en ataque", expresó el dorsal 10 de los aurinegros. "Eso es lo que tenemos que tener en mente, que el Estudiantes no esté cómodo, y a partir de ahí sacar nuestro juego delante", añadió en este sentido.

Pese a ser consciente de que "ganar un derbi siempre te da mucha confianza", Bassas no desmerece en absoluto al cuadro colegial, al que el Iberostar visitará el domingo (17:30). "Es evidente que ellos están en un buen momento, con muchas victorias y jugando muy bien. Poseen un juego muy alegre, tiran mucho de tres y su amenaza exterior es muy grande. Habrá que controlar eso para poder ganar allí", dijo el catalán sobre los colegiales, dejando claro igualmente que el Estu "no es solo" Sylven Landesberg, el máximo anotador de la competición. "Por ejemplo, un cinco como Alec Brown se abre y suele tirar mucho". "Debemos estar atentos a este aspecto y tener un ojo en toda su plantilla", recalcó un Bassas que como el resto del equipo lagunero empezó ayer a preparar este duelo.