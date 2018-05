Acosta: "El árbitro dijo que en un partido hay 20 así y no se pitan"

Bryan Acosta fue protagonista este pasado domingo de una acción en la que prácticamente todo el tinerfeñismo ha coincidido que debió ser sancionada como penalti. El jugador del Tenerife fue arrollado por un rival cuando encaraba al portero del Rayo Vallecano pero el colegiado Cordero Vega se inhibió y decidió que continuara el juego.

Bryan Acosta está convencido de que el árbitro debió señalar pena máxima en esa jugada. El catracho reveló que se había dirigido al trencilla antes del comienzo de la segunda parte para pedirle explicaciones al respecto y asegura que este le dijo que "de esas hay 20 en cada partido y no se pitan". Aún así, el centrocampista blanquiazul mantiene que fue penalti: "Viendo la repetición advierto claramente que el rival se interpuso en mi camino. Pero no lo señaló y ahora eso es historia". Esta incidencia se produjo después de otro arbitraje polémico en el choque ante el Huesca la jornada anterior. Sin embargo, Acosta no cree conveniene que él y sus compañeros se distraigan en esas cosas, si bien opina que han sido "perjudicados".

Bryan Acosta admitió que la derrota en Vallecas "fue un golpe duro" pero invita a "pasar página y encarar las cinco finales que quedan". El internacional hondureño es consciente de que están a una distancia considerable de los puestos de play off (siete puntos), pero entiende que "no queda otra que pelear hasta donde se pueda y mientras haya esperanza se seguirá luchando". "Debemos demostrar esta semana que todavía queremos meternos en esos seis primeras posiciones", añadió.

Acosta, que es partidario de que Exteberria renueve con el Tenerife una temporada más, advierte de que "no hay que confiarse del puesto en el que está el Almería y lo hay que hacer es ser fuertes en casa, donde la gente va a apoyar al equipo" y, por supuesto, él y sus compañeros "dar el cien por cien".